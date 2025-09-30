”Att skapa värde av AI är ett maraton”
Nästan ingen får avkastning på sina AI-investeringar, hävdar en uppmärksammad rapport. I stället för att drabbas av skrämselhicka bör svenska chefer ta fasta på de lyckade exempel som ändå finns, menar Conny Svensson på AI Sweden.
Det är forskare på prestigefyllda MITuniversitetet i USA som i en kritisk rapport hävdar att ”95 procent av organisationerna inte får någon avkastning alls” på sina investeringar i generativ AI.
En nyhet som slog ner som en bomb i tech- och finansvärlden.
Bara fem procent av AI-projekten lyckas skapa stora och snabba värdeökningar, enligt rapporten, medan en majoritet av satsningarna inte visar någon mätbar vinst eller går med förlust.
”Om medarbetarna inte är ’på’ eller stöts bort på grund av osäkerhet spelar det ingen roll hur bra AI-verktygen är.”
När Open AI-chefen Sam Altman i samma veva förklarade att en AI-bubbla kan vara på väg, fick det tech-aktierna på börserna att dyka.
”Det här skrämmer folk”, sa en aktiehandlare till Financial Times.
Är det hög tid för svenska chefer att skruva ner förväntningarna på AI?
”Nej, men fler borde fundera mer på tidshorisonter. Jag tror att det finns en övertro på AI-tekniken i det korta perspektivet, medan vi underskattar effekterna på längre sikt. En klassiker, egentligen”, säger Conny Svensson, expert på AI-implementering på AI Sweden, nationellt centrum för tillämpad AI.
”Att skapa värde av AI är inte en sprint, utan ett maraton. Den som köper ett AI-verktyg och tror att resten ska ordna sig själv, blir nog lite besviken. AI är en ledningsfråga. AI kräver systematiskt angreppssätt, strategier och investeringar för att det verkligen ska ge effekt”, fortsätter han.
”Vi behöver också inse att AI är så mycket mer än generella verktyg av typen Chat GPT som många prövar sig fram med på individnivå i dag. Det kan handla om optimering av stora datamängder och förutsägelser av beteenden över tid, grejer som kanske inte alltid är så sexiga. Ändå är det där det stora värdet ligger om du tittar på industrin, som använt sig av AI ganska länge”, säger Conny Svensson.
Vad har varningar av det här slaget för betydelse för svenska verksamheter, som investerar miljarder i den nya tekniken?
”Värt att ta fasta på är inte främst att AI inte skapar värde. Snarare vad som ligger bakom de mest framgångsrika implementeringarna av AI och inte göra om andras misstag.”
”Hitta ett skarpt projekt där AI är med och löser ett verkligt problem.”
Vad menar du att svenska chefer bör göra för att AI-investeringarna faktiskt ska löna sig?
”Det första är att utbilda hela ledningsgruppen, för att verkligen nå samsyn kring de värden och utmaningar som AI för med sig. Steg två är att säkerställa AI-kompetens inom hela organisationen, så att alla förstår varför organisationen gör detta och vad det innebär för olika roller”, svarar Conny Svensson och tillägger:
”Om medarbetarna inte är ’på’ eller stöts bort på grund av osäkerhet spelar det ingen roll hur bra AI-verktygen är. Slutligen gäller det att hitta ett skarpt projekt där AI är med och löser ett verkligt problem, att det känns i magen och ger effekt, så det inte bara blir en lek med verktyg.”
Fem myter om generativ AI ur forskningsrapporten
1 ”AI kommer att ersätta de flesta jobb inom fem år.” Enligt forskning sker enbart en begränsad mängd uppsägningar i spåren av generell AI, och då enbart i sektorer som redan är starkt påverkade av AI.
2 ”Generell AI omvandlar företagen.” Införandet är högt, men transformation sällsynt. Enbart fem procent av företagen har AI-verktyg integrerade i sina arbetsflöden i större skala.
3 ”Företagen är långsamma med att införa ny teknik.” Företag är extremt ivriga inför implementering av AI och 90 procent har seriöst övervägt att köpa in AI-lösningar.
4 ”Främsta hindren för AI rör kvaliteten på lösningarna, juridiken, datan och riskerna.” Vad som verkligen hindrar införseln är att de flesta AI-verktyg inte lär sig eller låter sig integreras väl i arbetsflödena.
5 ”De bästa företagen bygger sina egna verktyg.” Internt utformade AI-lösningar misslyckas dubbelt så ofta.
Källa: State of AI in business 2025, MIT Nanda.
