Ärkebiskopen: ”Ett tillfälle för ledare att visa sin kärna”

”Det känns jätteroligt. Jag blev överraskad av frågan, men är samtidigt medveten om att min roll gör att jag kan bli aktuell. Det är ett stort och hedrande uppdrag i en spännande form”, säger Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan som sommarpratar den 12 juli.

På många sätt är det väl rätt likt att hålla en predikan?

”Jo, och det är en form jag känner mig bekväm i. Men detta blir betydligt mer personligt än i en predikan när en del av ens egen person ska speglas.”

Vad betyder det för ledare att få sommarprata?

”Det finns en personlig aspekt av ledarskapet. En ledare behöver då och då framträda i helfigur. Om du tänker dig ett Transparante blanche-äpple … om man håller det mot ljuset kan man se rakt igenom det. Så ska en ledare vara, så transparant att man kan se kärnan. Sommar i P1 är ett tillfälle att framträda mer i helfigur än vanligt.”

Varför är det bra för lyssnare att få höra ledares sommarprat?

”Ett stort lyssnarvärde tycker jag är att kunna spegla sig i en annan människa och få syn på sig själv. När ledare pratar får man syn på både människan och rollen och jag tror att det även kan skapa en samklang i medarbetarskapet.”

”På så vis finns likheter med en predikan: det viktiga är inte bara det budskap du förmedlar utan vad som händer när det landar i mottagaren. Jag hoppas alltid att det jag säger kan hjälpa en människa fram på sin egen väg. När människor efter en predikan kommer fram och säger att det jag sa väckte tankar i dem som hjälper dem framåt i sitt eget liv blir jag glad.”

”Arbetar man med tro, hopp och kärlek som ledord, så skapar man en bra arbetsmiljö.”

Vad kommer du att prata om på söndag då? I sommarpratet alltså, inte i predikan.

”Jag kommer att ge glimtar ur min livsresa och från livet i ärkebiskopsgården. Jag kommer att tala om bön, liv, reflektioner om omvärlden. Och så blir det bra musik, jag har valt varje ton själv. Någon låt kan bli en riktig överraskning.”

Vilka planerar du att lyssna på?

”Det finns många intressanta namn, men det brukar bli när tillfälle ges. Jag vill höra den version som har musik, musikvalen säger mycket om en människa.”

Ett litet ledarskapsråd vill vi också ha. Vad säger du för att motivera medarbetare, medlemmar och egentligen alla människor i dessa geopolitiskt svåra och polariserade tider?

”Då får det bli en bibeltext många brudpar väljer inför sin vigsel. Det är ur första Korinthierbrevet, vers 13: ’Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken’. Arbetar man med tro, hopp och kärlek som ledord, så skapar man en bra arbetsmiljö. Det kommer djupt inifrån människan.”

I denna brusiga polariserade värld där kommunikation ofta består av att skrika högt och påträngande, inte minst på sociala medier, vad är det som gör ett långt, eftertänksamt och lite lågmält pratprogram som Sommar så populärt, tror du?

”Ja du … Det säger väl något om människan och vad som är verkligen är viktigt. När vi pratar med konfirmander och de får lista vad som är viktigast för dem blir det nästan alltid relationer. Det går också igen i bibelordet ’Älska gud över allt och dina medmänniskor som dig själv’. När vi stannar upp, verkligen lyssnar och tänker till då hittar vi det som är viktigt för oss som människor. Det är också djupt mänskligt.”

Men om det är så – varför gör vi inte alltid det? Varför domineras världen av ett polariserade brus?