Därför ska du ha koll på ”job hugging”
Trendspaning ”Job hugging” är här. Arbetslivsbegreppet handlar om medarbetares oro och rädsla för att förlora jobbet – vilket påverkar förmågan att testa nya saker. Det gagnar inte någon menar ledarskapsexperter. Så ska du agera som chef.
Enligt nya siffror från SCB:s Arbetskraftsundersökning låg arbetslösheten i Sverige i september på 8,7 procent (476 000 personer), samma höga nivå som under sommaren.
”Samtidigt som tidsbegränsade anställningar ökade, minskade fasta anställningar, säsongrensat och utjämnat”, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Att det kommer rapporter om nya arbetslivsfenomenet ”job hugging” från andra sidan Atlanten, bör därför även få svenska chefer att stanna upp.
”Job hugging” – dåliga tider hämmar jobbyte
”Job hugging” innebär att på den allt mer avkylda arbetsmarknaden, tenderar medarbetare att klänga fast vid sina jobb.
Inte för att de trivs, utan på grund av oro och rädsla att förlora sin tjänst och inte kunna hitta en ny inom överskådlig framtid, menar Forbes.
”Anställda kan inte sluta sina jobb, eftersom det inte finns andra möjligheter därute. Det är extremt frustrerande och har gjort att många på företaget känner hopplöshet. Vi är fast”, berättar en anställd i USA Today.
Jennifer Schielke
”’Job hugging’ skapar illusionen av lojalitet, men handlar om stagnation.”
Det finns helt enkelt inget positivt med ”job hugging”. Att krama sönder sin tjänst hämmar både motivation och karriärutveckling hos medarbetare.
Vilket visar sig i att de hellre excellerar på det de redan är bra på, än att ge sig ut på djupt vatten, tänka visionärt och driva karriären och verksamheten framåt, enligt Forbes.
De anställda har hamnat i olycksalig survival mode, menar i sin tur hr-sajten HR Executive.
”Job hugging” gör medarbetare omotiverade
Jennifer Schielke, vd Summit Group Solution, och författare till boken Leading for Impact: The CEO’s Guide to Influencing with Integrity, höjer ett varningens finger för den alarmerande utvecklingen på arbetsmarknaden, som inte ska misstas för lojalitet.
”’Job hugging’ skapar illusionen av lojalitet, men handlar om stagnation. Om chefer ser på den låga medarbetaromsättningen som en framgång, så missar de att medarbetarna är omotiverade. Något som kommer trigga talangerna att fly så snart det blir ljusare på marknaden”, säger Jennifer Schielke till Forbes.
Uppgiven anställd
”Det är extremt frustrerande och har gjort att många på företaget känner hopplöshet. Vi är fast.”
Hon anser att chefer ska ta tillfället i akt att fundera över hur de kan erbjuda kompetensutveckling, mentorskap eller annan typ av motivation.
”Medarbetare är kvar där de är just nu, men de behöver fortfarande engageras och tänka framåt”, påminner Jennifer Schielke.
5 tips – så kan chefen agera mot ”job hugging”
- Checka läget hos dina medarbetare. Ha regelbundna avstämningar och feedback-möten med medarbetarna. Försök förstå vad som oroar, driver och motiverar de du leder.
- Investera i kompetensutveckling. Visa medarbetarna att du bryr dig om deras kompetensutveckling, oavsett om det är inom verksamheten eller utanför. Fundera på hur du kan skapa stabilitet och säkerhet i oroliga tider.
- Satsa på flexibla scheman. Tvinga inte medarbetarna att vara på kontoret, så kallat ”return to office”. Undersökningar visar att det gör dem olyckliga. Satsa på flexibla schema och hybrida arbetssätt.
- Agera empatiskt. Sårbarhet är nyckeln till att vara en bra chef och bygga en motståndskraftig arbetsplats. Som chef ska du dela med dig av dina egna erfarenheter och din frustration, i en öppen samtalsmiljö med möjlighet för frågor.
- Förklara verksamhetens vision. Försök få medarbetarna att förstå verksamhetens vision och vart ni är på väg. Viktigt är också att vara tydlig med hur medarbetarnas roller kan integreras i den visionen.
