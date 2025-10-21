Därför ska du ha koll på ”job hugging”

Enligt nya siffror från SCB:s Arbetskraftsundersökning låg arbetslösheten i Sverige i september på 8,7 procent (476 000 personer), samma höga nivå som under sommaren.

”Samtidigt som tidsbegränsade anställningar ökade, minskade fasta anställningar, säsongrensat och utjämnat”, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Att det kommer rapporter om nya arbetslivsfenomenet ”job hugging” från andra sidan Atlanten, bör därför även få svenska chefer att stanna upp.

”Job hugging” – dåliga tider hämmar jobbyte

”Job hugging” innebär att på den allt mer avkylda arbetsmarknaden, tenderar medarbetare att klänga fast vid sina jobb.

Inte för att de trivs, utan på grund av oro och rädsla att förlora sin tjänst och inte kunna hitta en ny inom överskådlig framtid, menar Forbes.

”Anställda kan inte sluta sina jobb, eftersom det inte finns andra möjligheter därute. Det är extremt frustrerande och har gjort att många på företaget känner hopplöshet. Vi är fast”, berättar en anställd i USA Today.

Det finns helt enkelt inget positivt med ”job hugging”. Att krama sönder sin tjänst hämmar både motivation och karriärutveckling hos medarbetare.

Vilket visar sig i att de hellre excellerar på det de redan är bra på, än att ge sig ut på djupt vatten, tänka visionärt och driva karriären och verksamheten framåt, enligt Forbes.

De anställda har hamnat i olycksalig survival mode, menar i sin tur hr-sajten HR Executive.

”Job hugging” gör medarbetare omotiverade

Jennifer Schielke, vd Summit Group Solution, och författare till boken Leading for Impact: The CEO’s Guide to Influencing with Integrity, höjer ett varningens finger för den alarmerande utvecklingen på arbetsmarknaden, som inte ska misstas för lojalitet.

”’Job hugging’ skapar illusionen av lojalitet, men handlar om stagnation. Om chefer ser på den låga medarbetaromsättningen som en framgång, så missar de att medarbetarna är omotiverade. Något som kommer trigga talangerna att fly så snart det blir ljusare på marknaden”, säger Jennifer Schielke till Forbes.

Hon anser att chefer ska ta tillfället i akt att fundera över hur de kan erbjuda kompetensutveckling, mentorskap eller annan typ av motivation.

”Medarbetare är kvar där de är just nu, men de behöver fortfarande engageras och tänka framåt”, påminner Jennifer Schielke.

