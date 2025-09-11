9 heta karriär- och ledarskapstrender

Vi har översköljts av trender inom ledarskap, arbetsliv och karriär på sistone – med de mest fantasifulla och uppseendeväckande namnen.

Visst kan vi kan fnissa åt vissa av epiteten.

Men faktum är att det döljer det sig verkliga fenomen bakom orden, värda att fundera några extra varv kring.

Här ger vi dig nio heta trender i arbetslivet.

T.v.: Simon Elvnäs.

1. VAD ÄR DÖD GET-SYNDROMET?

Svårt att riktigt komma igång igen efter en viss tids ledighet? ”Det kan finnas en rädsla för att gå in i en vägg med aktiviteter, ärenden och möten”, säger ledarskapsforskaren Simon Elvnäs. I artikeln ger han sina bästa råd för att hantera postsemesterdepp och ”död get-syndromet” – oavsett tid på året.

2. VAD ÄR SILENT FIRING?

Hört talas om silent firing? Det är arbetslivstrenden driven av automatisering och AI – och går ut på att verksamheter gör jobbet svårare för sina medarbetare i hopp om att de ska sluta, så att deras arbetsuppgifter ska kunna automatiseras. ”Vad som gör detta än mer alarmerande är att vi inte ens har skrapat på ytan av AI-utvecklingen”, menar vd:n George Kailas.

Chefskollaps. Illustration: Anna Harvard

3. VAD ÄR CHEFSKOLLAPSEN?

Chefer har nått bristningsgränsen och är på väg att duka under av all press, enligt en ny studie som Fast Company var först att skriva om. Och de unga talangerna i Generation Z är inte sugna på att över. Så, vad behöver hända? Vi reder ut vad chefskollapsen handlar om – och vad du kan göra åt saken.

4. VAD ÄR REVENGE QUITTING?

Revenge quitting är här. Fenomenet går ut på att medarbetare säger upp sig på grund av negativa upplevelser på jobbet; som utbrändhet, brist på erkännande och en arbetskultur som inte engagerar, skriver Forbes. ”Det här är inte en trend, utan ett wake-up call”, säger organisationspsykologen Marais Bester. Vi benar ut varför du behöver känna till revenge quitting och tipsar om dina nästa steg.

5. VAD ÄR GHOSTING I ARBETSLIVET?

Arbetsgivare och rekryterare översvämmas av irrelevanta ansökningar – samtidigt som många kvalificerade kandidater upplever att de blir ghostade när de söker jobb, enligt en undersökning från LinkedIn. ”Någon form av återkoppling ska man förvänta sig”, understryker Jonas Mauritzson, specialist på jobbsökning på TRR, när Chef pratar med honom. I artikeln presenterar vi några steg som underlättar processen – både för dig som söker jobb och för dig som anställer.

T.v.: Stefan Engeseth.

6. VAD ÄR HOMO STUPIDO?

Hur kan människan både vara intelligent och korkad – samtidigt? I sin nya bok Homo Stupido försöker föreläsaren Stefan Engeseth förstå mänsklig dumhet ur ett evolutionärt perspektiv. I Chefs intervju svarar han bland annat på: Hur kan jag som chef undvika att utöva dumhet i mitt ledarskap? Vad är skillnaden mellan misstag och dumhet? Hur kan man hantera dumma konflikter i en organisation?

Illustration: Anna Harvard

7. VAD ÄR HÄMNDVISSELBLÅSNING?

Arbetsgivare med fler än 50 anställda måste ha ett visselblåsarsystem som garanterar anonymitet och ett skydd mot repressalier. Men felanvändning av nya visselblåsarlagen kan få allvarliga följder för chefer, visar forskning. ”Vi ser hur chefer misstänkliggörs och stängs av från sina jobb på problematiskt svaga grunder”, säger forskaren Gustaf Kastberg Weichselberger i Chefs artikel.

T.v.: Lina Ejlertsson. Foto: Ylva Sundgren. Illustration: Anna Harvard.

8. VAD ÄR STRESSLAXING?

Har du koll på stresslaxing? Återhämtning kräver närvaro. Men när återhämtning inte görs på rätt sätt förvandlas den till stresslaxing – vilket framkallar högre stresspåslag. Vi pratar med återhämtningsforskaren Lina Ejlertsson om myter som gör det svårt att vila och hennes bästa tips på mikropauser – för dig som chef och för dina medarbetare.

High Five.

9. VAD ÄR SOFT SKILLS?