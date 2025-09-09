Sociala färdigheter på jobbet – viktigare än någonsin

Gillar du att jobba i team? Blir du inte särskilt orolig av organisationsförändringar? Sätter du gärna tänderna i ett nytt problem?

SOFT SKILLS LEDER TILL FRAMGÅNG

Hur pass bra vi är på att samarbeta, kommunicera, lösa problem, och hantera olika situationer på jobbet, så kallade ”soft skills”, eller sociala färdigheter på svenska, är det som avgör hur pass framgångsrika vi blir i karriären.

Forskning från Harvard University, Carnegie Foundation och Stanford Research Center, visar att så mycket som 85 procent av en persons välgång i arbetslivet beror på mjuka färdigheter och social kompetens, medan bara 15 procent kan tillskrivas tekniska färdigheter och kunskap, det vill säga ”hard skills”.

HARD SKILLS TAPPAR BETYDELSE

I en ännu färskare studie, som Harvard Business Review (HBR) nyligen skrivit om, har dessa hårda färdigheter och specialiserade kompetenser snart tappat all betydelse.

Tiden det tar för hälften av det du vet att bli utdaterat har från 1980-talet gått från att vara tio år, till att nu ha droppat till fyra år – och kan snart vara nere på två år, skriver forskarna på HBR.

Personer som förblir opåverkade av organisationsförändringar och snabba växlingar i arbetslivet besitter alla samma uppsättning av färdigheter; de är vassa på problemlösning, duktiga på att kommunicera, och samarbetar bra i team.

Topp 10 soft skills 1. Driven 2. Social 3. Nyfiken 4. Positiv 5. Flexibel 6. Självständig 7. Pedagogisk 8. Självsäker 9. Inspirerande 10. Analytisk Källa: Sajten utbildning.se, som granskat tusentals jobbannonser för att ta fram kompetenser för bland annat ledare, lärare, säljare, utvecklare, marknadsförare och hr-personal. Listan sammanfattar de mest förekommande mjuka kompetenserna de senaste tre åren för samtliga yrkesgrupper.

SOCIALA EGENSKAPER GER HÖG LÖN

Inte nog med det.

Den här typen av sociala egenskaper hjälper till att utveckla en snabblärdhet och anpassningsförmåga hos personerna.

Vilket ofta leder till att de erbjuds mer avancerade roller, samt gynnas lönemässigt under karriären, har forskarna kommit fram till.

Som exempel ges att både Spotify och Google anammat ”soft skills”-tänket i sitt sätt att premiera chefer och medarbetare, eftersom det så tydligt framgått att det är genom kommunikativa samarbeten och i tvärfunktionella team som de allra bästa resultaten uppstår.

Vad kan då chefen göra för att få till en lika lyckosam utveckling på arbetsplatsen? Här nedan ger forskarna några förslag.

3 punkter – så höjer chefen sociala färdigheterna på jobbet