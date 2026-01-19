Unga slutar – trots hög arbetslöshet och tuff arbetsmarknad
Unga vuxna ställer krav på utvecklingsmöjligheter, men drabbas också av otydliga kravprofiler. Detta leder till hög omsättning i åldersgruppen 20-34 år. Det visar en ny undersökning.
Otydliga eller orimliga kravprofiler. Det anges som en av orsakerna till att unga i hög utsträckning tvekar att söka jobb eller säger upp sig. Detta trots hög arbetslöshet och en tuff arbetsmarknad.
Enligt en undersökning från försäkringsbolaget Bliwa har var fjärde person mellan 20 och 34 år avslutat en anställning det senaste året.
De vanligaste skälen är att man inte trivs eller att man vill göra något annat.
”Vi ser tydligt hur möjligheten att utvecklas, få stöd från sin chef och känna att man passar in i kulturen är centralt för unga vuxna. När de delarna saknas, eller när de unga ser bättre förutsättningar någon annanstans, säger de upp sig”, säger Daniel Olemyr, projektledare på Bliwa.
”Många arbetsgivare har otydliga eller orimliga kravprofiler. Unga försöker anpassa sig, men upptäcker ofta att jobbet inte alls motsvarar förväntningarna. Resultatet blir en snabb rotation och sedan är de tillbaka i samma situation igen. Det här drabbar särskilt unga som söker jobb där de både kan utvecklas och göra skillnad.”
