Unga slutar – trots hög arbetslöshet och tuff arbetsmarknad

Otydliga eller orimliga kravprofiler. Det anges som en av orsakerna till att unga i hög utsträckning tvekar att söka jobb eller säger upp sig. Detta trots hög arbetslöshet och en tuff arbetsmarknad.

Enligt en undersökning från försäkringsbolaget Bliwa har var fjärde person mellan 20 och 34 år avslutat en anställning det senaste året.

De vanligaste skälen är att man inte trivs eller att man vill göra något annat.

”Vi ser tydligt hur möjligheten att utvecklas, få stöd från sin chef och känna att man passar in i kulturen är centralt för unga vuxna. När de delarna saknas, eller när de unga ser bättre förutsättningar någon annanstans, säger de upp sig”, säger Daniel Olemyr, projektledare på Bliwa.