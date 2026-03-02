Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Skärpt bakgrundskoll bland arbetsgivare 

Arbetsgivare har blivit mer noga med att göra bakgrundskontroller vid rekrytering. Det rapporterar Sydsvenskan.

Rekrytering
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

PERSONRESEARCH, DROGTESTER och noggrannare anställningsintervjuer.

Under de senaste åren har flera av Skånes största arbetsgivare lagt mer kraft på att göra bakgrundskontroller av medarbetare som de vill anställa, rapporterar Sydsvenskan. 

”Tidigare har vi hållit oss till referenskontroller, drogtester och utökade säkerhetsprövningar när det är lagkrav. Nu är vi i startgroparna för att utöka med ytterligare kontroller. Det kan vara att kolla upp domslut och brottsregister, samt för vissa yrkesroller som hanterar budgetar eller finansiella beslut vill vi gärna se att kandidaten själv har en stabil ekonomisk situation med hjälp av en kreditupplysning”, säger Johanna Delshammar, gruppchef på rekryteringsavdelningen hos Tetra Pak, till tidningen.  

Även byggjätten Peab och Region Skåne rapporteras ha stort fokus på grundliga bakgrundskontroller.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Rekrytering

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer