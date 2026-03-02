Under de senaste åren har flera av Skånes största arbetsgivare lagt mer kraft på att göra bakgrundskontroller av medarbetare som de vill anställa, rapporterar Sydsvenskan.

”Tidigare har vi hållit oss till referenskontroller, drogtester och utökade säkerhetsprövningar när det är lagkrav. Nu är vi i startgroparna för att utöka med ytterligare kontroller. Det kan vara att kolla upp domslut och brottsregister, samt för vissa yrkesroller som hanterar budgetar eller finansiella beslut vill vi gärna se att kandidaten själv har en stabil ekonomisk situation med hjälp av en kreditupplysning”, säger Johanna Delshammar, gruppchef på rekryteringsavdelningen hos Tetra Pak, till tidningen.