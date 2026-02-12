Kärvare hitta jobb utan AI-kompetens

AI-BOOMEN STÄLLER nya krav på dem som letar jobb. För vissa innebär det att jobbjakten blir tuffare.

”Det handlar inte om att alla ska bli AI-specialister och bygga AI-modeller. Utan om att ha en grundläggande förståelse för AI och hur den kan användas i jobbet, vad den kan och inte kan göra”, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Techsverige, till SvD.

Jobbsökande utan AI-kompetens riskerar på sikt att få det svårare i konkurrensen om jobben. En lösning kan vara kompetensutveckling och omställning.

I en rapport slår Techsverige fast att efterfrågan på AI-kompetens ökar brett och särskilt inom techintensiva branscher.