Kärvare hitta jobb utan AI-kompetens
Arbetssökande behöver förses med grundläggande förståelse för AI-verktyg för att ha en bra chans på marknaden. Det menar arbetsgivarorganisationen Techsverige.
AI-BOOMEN STÄLLER nya krav på dem som letar jobb. För vissa innebär det att jobbjakten blir tuffare.
”Det handlar inte om att alla ska bli AI-specialister och bygga AI-modeller. Utan om att ha en grundläggande förståelse för AI och hur den kan användas i jobbet, vad den kan och inte kan göra”, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Techsverige, till SvD.
Jobbsökande utan AI-kompetens riskerar på sikt att få det svårare i konkurrensen om jobben. En lösning kan vara kompetensutveckling och omställning.
I en rapport slår Techsverige fast att efterfrågan på AI-kompetens ökar brett och särskilt inom techintensiva branscher.
Sverige har ett årligt behov av 18 000 specialister inom IT, AI och datavetenskap, heter det bland annat.
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.