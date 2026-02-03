TECHBRANSCHENS STRÄVAN ATT göra allt så enkelt som möjligt för oss genom appar som väljer väg åt oss har lett människan in i en ständigt ökande förslappning. Med AI:s inträde kan man rent av tala om en exponentiell ökning av detta.

Vi har blivit så tillvanda vid den bekvämlighet techtjänsterna ger oss att vi inte längre blir glada när något går smidigt – vi kräver att det ska göra det. Detta har bland annat beskrivits i boken Bekvämlighetens tyranni av Andreas Ekström som gavs ut 2022.

Men dessa krav på bekvämlighet har inte stannat vid appar och tekniska lösningar. Människans krav på smidighet har också letat sig in i övriga arbetslivet – och livet. Vi umgås helst med våra likar, undviker diskussioner som vi tror kommer att sluta i oenighet, nöjer oss i högre grad med en AI-sammanfattning i stället för att gå till ursprungskällorna när det gäller att jämföra allt från förskolor till diskmaskiner.

Men problemet stannar inte där. Enligt en artikel i Forbes försämras sakta men säkert vår kognitiva förmåga när vi i allt mindre utsträckning ägnar oss åt att själva researcha, analysera och bedöma frågor – oavsett om det handlar om karriärvägar, investeringar eller förskole- och diskmaskinval.

Dessutom minskar vår allmänna motståndskraft mot problem och motgångar. Människor kan fullständigt bryta ihop inför minsta tekniskt strul, uppskjutna besked eller när saker inte riktigt går som vi tänkt oss – tålamodet och motståndskraften lyser med sin frånvaro.

Denna utveckling måste vi bekämpa, och det gör vi genom att skavmaxa. Det vill säga sluta undvika besvärliga situationer och personer. I stället ska vi aktivt söka skavet, sträva efter viss dålig stämning för att lära oss stå ut med den. Åter vänja oss vid att det är helt normalt att inte tycka likadant, men ändå kunna säga vad man tycker och samarbeta mot ett gemensamt mål.

Liksom att inte nöja oss med AI-sammanfattningarna efter en sökning, utan gå till källorna och läsa själva dokumenten. Sluta välja minsta motståndets lag och i stället söka visst motstånd, friktion. På det sättet håller vi våra unika mänskliga förmågor i trim, hävdar Kathryn Jezer-Morton, som myntade begreppet ”friction maxxing”, det vill säga skavmaxa, i magasinet Cut.

När hon skapade begreppet tänkte hon på begreppet curlingföräldrar, alltså föräldrar som bereder väg för sina barn så till den grad att de inte lär sig bli självständiga människor. På samma sätt håller AI på att curla sönder mänskligheten, menar Jezer-Morton.