”Jag skulle hellre hugga en gaffel i handen.”

Så lär Anna Croneman ha sagt inför förslaget att söka vd-jobbet för Filminstitutet förra gången det var ledigt.

Hon bekräftar skrattande kommentaren i en intervju med kulturjournalisten Hynek Pallas på Bio Victor, Filmhuset, i maj 2024, alltså några veckor efter att hon tillträtt som just vd för Filminstitutet.

Hon framträder frispråkig och kraftfull med mycket energi och stark karisma, skrattar högt, drar sig inte för drastiska kommentarer och inte heller för att driva med sig själv.

”Jag kanske är en sopa och gör bort mig komplett på det här jobbet …” säger hon till exempel i intervjun, och förklarar samtidigt att hon nu valde jobbet före gaffeln med att hon kände sig kallad att ta utmaningen:

”Det finns ett momentum för film nu och jag ska göra allt jag kan för att svensk film ska få de bästa förutsättningarna”, säger hon.

Anna Croneman. Foto: Henrik Wauge

Hennes patos för film, och i synnerhet den svenska filmbranschen, går inte att ta miste på.

Så är det också en verksamhet hon ägnat hela sitt yrkesliv åt och kan i grunden, från idé och manus till finansiering och distribution.

Alla Chef talat med framhåller hennes breda och djupa kunskap och stora kontaktnät.

”Hon är supertung i branschen, hon mer eller mindre förkroppsligar film och drama”, säger en person.

Andra menar att det knappt finns någon annan som kan klara den svåra uppgift Filminstitutet står inför: att vända – en del säger rent av rädda – svensk film.

”Det var som att en gemensam lättnadens suck gick genom branschen när hon tog jobbet”, säger en av Chefs källor.

anna croneman Gör: Vd för Svenska Filminstitutet. Familj: Sönerna Noah, 29, och Folke, 21. Ålder: 57 år. Bor: I Stockholm. Karriär i korthet: Utbildad på Dramatiska institutets producentprogram 1993–1995. Producent på Svensk Filmindustri, SF, 1998–2003. Producent och delägare på Bob Film 2004–2013. Startade eget produktionsbolag, Bleck Film och TV, 2013 och drev produktionsbolaget Avanti Film 2015–2017. Programchef för SVT Drama 2017–2024. Sedan april 2024 vd för Svenska Filminstitutet.

Utmaningen, för att inte säga krisen, för svensk film beror på flera samverkande faktorer.

Strömningen av serier har slagit igenom så hårt att folk hellre stannar hemma i soffan än går på bio, en trend som förstärktes under covidpandemin.

Filminstitutets ekonomi har urholkats av att statsanslaget inte räknas upp med inflation och kostnadsökningar efter att den statliga filmpolitiken gjordes om 2017.

Det har gjort att Sverige halkat efter som filmproducerande land när filmskaparna går dit pengarna finns och börjar göra tv-serier i stället för film.

Dessutom kan hela filmbranschens relation med regeringen och kulturminister Parisa Liljestrand beskrivas som, milt sagt, frostig, vilket märktes på det filmpolitiska toppmötet i Göteborg i vintras.

Regeringen vill att svensk film ska vila mer på privat finansiering, vilket Anna Croneman menar att den till största delen redan gör.

”Hon är väldigt mycket sig själv, genuin. Och det är både hennes stora tillgång och förbannelse, på gott och på ont.”

Anna Croneman är känd för sin beslutsamhet. Hon beskrivs som intelligent, snabb och säker, en drivande doer, duktig på att snabbt avläsa situationen och bilda sig en uppfattning om vad som måste göras.

Sedan gör hon det, även om det kräver svåra beslut.

”Hon är väldigt bra på att driva igenom och få saker gjorda”, säger en källa.

”Väldigt snabb. Och 90 procent är bra beslut”, säger en annan.

Efter ett halvår på posten minskade hon de 140 anställda på Filminstitutet med 20 tjänster, vilket många, inklusive facket, ansåg nödvändigt för att akut klara ekonomin.

Beslutet kommunicerades öppet, rakt och tydligt.

”Men rösten stockade sig och hon hade tårar i ögonen. Alla såg att hon var genuint berörd. Hon vågar visa alla känslor och det tror jag är bra för organisationen”, säger en person som var där.

”Tydlig och empatisk. Det är en viktig kombination”, säger en annan källa.

Svenska Filmhuset i Stockholm ritades av Peter Celsing och stod färdigt 1971. Harry Schein som grundade Filminstitutet lär ha sagt ”Inget vanligt jävla hus” som utgångspunkt för bygget. Foto: Mark Standley

Omtänksam, omhändertagande och mycket lojal, även om det inte är en sida som syns så tydligt utåt, är beskrivningar från andra.

”Som hennes medarbetare kände jag mig trygg, jag visste att hon alltid hade min rygg”, säger en av dem hon jobbat med tidigare.

Någon berättar om hur Anna Croneman, vid sommar- och julavslutningar, köpt pocketböcker till var och en, utifrån vad hon tror att just den medarbetaren skulle gilla.

”Hon missade aldrig att uppmärksamma födelsedagar, att fira fina siffror eller goda insatser”, säger en annan.

Hon uppges också vara duktig på det som i ledarskapssammanhang kallas svåra samtal.

”Hon är väldigt bra på att driva igenom och få saker gjorda.”

Parallellt beskrivs också en annan sida av hennes ledarskap, där källor använder omdömen som ”lite bullrig”.

”Hon kan brusa upp och kalla folk för ’jävla idioter’, tala innan hon tänker”, säger en person som jobbat med henne tidigare i karriären.

Samtidigt som många uppskattar Anna Cronemans ärliga rättframhet vittnar flera om att den upplevda ”slängiga spontaniteten” kan såra dem som inte känner henne.

Som när ett stort personalmöte om institutets ekonomi avslutades med en kommentar om att ’2027 – ja då får vi väl se om det finns något Filminstitut och om vi har jobben kvar’.

Anna Croneman presenterar höstens långfilmer i Filmhuset 2024.”Hon är supertung i branschen, hon mer eller mindre förkroppsligar film och drama”, säger en källa. Foto: Pelle T Nilsson/Swedish Press Agency

Även om det var en uppenbar överdrift så ”landade det inte helt bra för dem vars kolleger just fått sluta”, säger en person som Chef talat med.

”Men hon kan vara ganska snabb på att rätta till om hon trampar någon på tårna”, säger en person som känt henne länge.

Flera personer, som har haft olika slags arbetsrelation med Anna Croneman, berättar också att hennes spontana rättframhet ibland kunde leda till situationer som kan betraktas som att baktala personer som inte är i rummet.

”När hennes frustration bubblar över kan hon liksom inte hålla käften”, säger en av Chefs källor.

Även om det inte är illa menat anstår det inte riktigt en chef att bete sig så, menar en annan person:

”Det har man ändå en chefslön för att inte göra.”

RESULTAT Svenska Filminstitutet Stiftelsen Svenska Filminstitutet grundades 1963 av Harry Schein i syfte att samla och främja svensk filmproduktion och förvalta det svenska filmarvet. I en uppgörelse med regeringen skapades en statlig finansieringsmodell där både branschen och staten bidrog. Filminstitutet producerade film och startade en filmutbildning, som senare övertogs av Dramatiska Institutet. I dag delar institutet i stället ut stöd till produktionsbolag som gör film. Filminstitutet har cirka 120 anställda. Styrelsen utses av regeringen. Under 2024 hade Filminstitutet 554,7 miljoner kronor i statligt anslag. Det delade ut 390,4 miljoner i totalt stöd till filmbranschen och landade på ett resultat på 800 000 kronor. Totalt gjordes 10,3 miljoner biobesök på svenska biografer under 2024, varav svenskproducerad film stod för 2,3 miljoner, vilket är den högsta siffran sedan 2018.

I internationella sammanhang beskrivs Anna Croneman som en kommunikativ stjärna, och duktig på att skaffa fram pengar:

”Hon hade en otrolig förmåga att få till internationella dealar om samfinansiering”, säger en person som jobbat med henne tidigare.

Anna Maria Therese Croneman föddes 1968 i Ånge, Västernorrland.

Förutom en period i ungdomen när hon arbetade med hästar på Irland har hon gjort film och drama på olika sätt.

Efter Dramatiska Institutets producentutbildning, där hon var kursare med bland andra regissören Lukas Moodysson, gjorde hon guldbaggenominerade ”Veranda för en tenor”, som regisserades av Lisa Ohlin.

1998 började hon som producent på SF. Efter det har många år på privata produktionsbolag byggt både nätverk och kunskap.

Jan Blomgren och Anna Cronnna Croneman var producent och delägare på Bob Film 2004–2013. Här med Jan Blomgren, producent och vd, år 2005. Foto: Jurek Holzer

2017 klev hon in som chef på SVT Drama och började beställa tv-serier från produktionsbolagen. Där blev hon uppskattad för en stark och viktig insats, också det i en svår tid.

Det var när strömnings-tv höll på att slå igenom på allvar och det gällde att göra SVT Drama angeläget i konkurrensen. Vilket hon lyckades med, enligt Chefs källor, med tv-succéer som ”Kalifat” och ”Tunna blå linjen”.

”Hon hade en idé om att drama skulle skildra Sverige, och gav SVT Drama en väldigt viktig nytändning i en svår tid”, säger en person i branschen.

Anna Cronemans ledarstil är att vara just Anna Croneman.

”Hon är väldigt mycket sig själv, genuin. Och det är både hennes stora tillgång och förbannelse, på gott och på ont”, säger en källa.

”Hon har självdistans nog att driva med sig själv.”

Hon beskrivs som en autentisk, tydlig, modig, engagerad och driven ledare som vet vad hon vill och står för det hon gör och som både syns och hörs. Bemöter kulturministrar på samma sätt som receptionister.

”Känslostyrd, men grundad i djup kunskap”, säger en person.

”Hon har en stark vision av vad hon vill åstadkomma, och den är hennes drivkraft, att få göra sin grej”, säger en annan.

Besjälad av sitt uppdrag sägs hon ställa väldigt höga krav på sig själv, och på sina medarbetare. Men hennes engagemang upplevs också motivera dem hon jobbar med.

Anna Croneman uppges ha en otrolig förmåga att få med sig folk.

”Hon är en sådan man kan gå i döden för”, säger en tidigare medarbetare.

CHEFTEST ANNA CRONEMAN 30/40 Anna Croneman. Foto: Henrik Wauge Ledarstil 4/5

Autentisk och visionär. Hon leder som hon är. Beskrivs i termer av kraftfull och karismatisk med passionerat engagemang för att göra skillnad. Rak och ärligt rättfram på ett, enligt många, oborstat bullrigt sätt som kan verka skrämmande för dem som inte känner henne. Sägs duktig på att snabbt bilda sig en uppfattning om vad som måste göras. Delegering 2/5

Med en stark doer-mentalitet sägs hon ha lätt för att göra saker själv. En del menar att hon ägnar sig åt mikromanagement. Men enligt flera källor är hon medveten om det och jobbar med att bli bättre på att delegera. Andra menar att de hon litar på får full frihet att sköta sig själva. Motivation 4/5

Upplevs ha en stark förmåga att sätta ljus på sin vision och få folk att engagerat vilja vara med. Hennes starka patos och drivkraft smittar av sig och motiverar hennes omgivning. Höga krav på såväl sig själv som sin omgivning kan, enligt källor, både motivera och upplevas som pressande. Konflikthantering 3/5

Upplevs som orädd för konflikter och sägs ta dem rakt och direkt. Kan därför ibland framstå som burdus och verka lite skrämmande, uppger en del. Tar strid för sin sak och i synnerhet sina medarbetare, kan till och med skälla ut folk, vilket inte bara ses som negativt. Upplevs samtidigt omtänksam och duktig i andra typer av svåra samtal. Kommunikation 4/5

Beskrivs som lysande på extern kommunikation: Tydlig, rättfram, vältalig och inspirerande i både tal och skrift. Något sämre på intern kommunikation. I vardagsstressen kan hennes otålighet skapa otydlighet. Beslutsfattande 5/5

Snabb och beslutsam, inga långbänkar. En doer som drivs av sin engagerade otålighet men också sägs ha en god förmåga att avläsa situationer och vilken aktion stunden kräver. Väjer inte för obekväma beslut. Hennes djupa sakkunskap är en styrka många lyfter fram. Rekrytering 4/5

Sägs vara duktig på att matcha verksamhetens behov med rätt person. Värderar olikhet och mångfald och sköter processerna enligt regelboken. Hennes sociala fingertoppskänsla lyfts fram som en styrka när det gäller att hantera stora egon och sätta ihop fungerande team. Ledningsgruppen består av tre kvinnor och fyra män. Personlighet 4/5

Rättfram och karismatisk med mycket temperament. Ibland så hetlevrad att hon kan verka skrämmande, enligt somliga. Beskrivs samtidigt som omtänksam, med härlig humor och som rolig att hänga med. På fritiden rider hon, bygger sommarhus på Fårö och lagar mycket god mat, enligt Chefs källor.

Som chef för SVT Dramas utbud samlade hon regelbundet branschen på en stor biograf och berättade vad SVT ville ha.

”Då höll hon brandtal om hur drama bygger broar mellan människor och ett robust demokratiskt samhälle. Känslan i rummet var då: Detta vill man vara med i! Att få sträva efter excellens är väldigt attraktivt i den här branschen”, säger en av Chefs källor.

”Hon har fått mig att bli bättre”, säger en tidigare medarbetare.

Men hennes rättframma kraft och höga patos kan också skapa stress och oro, vittnar källor om.

En del medarbetare kan blir avvaktande och vänta in hennes åsikt, enligt uppgifter till Chef.

”En del kan bli rädda för hennes temperament och styrka”, säger en person Chef talat med.

”Om man skulle gå in till Anna skärpte man sig. Hon skulle kunna tänka mer på hur hon uttrycker sig. Men hon respekterar folk som vågar säga emot”, säger en tidigare medarbetare.

2017 blev hon chef på SVT Drama. Där lyckades hon med att göra SVT angeläget i konkurrensen från streaming-tv med succéer som Kalifat och Tunna blå linjen. Foto: Marc Femenia

Att delegera är inte Anna Cronemans bästa gren, enligt Chefs källor. Hon sägs göra mycket själv.

Större delen av sitt yrkesliv har hon lett små team i operativ verksamhet. Som chef för SVT Drama fick hon ett bredare uppdrag på längre sikt, med 10–15 medarbetare.

Nu har ansvaret ökat till en organisation med drygt hundra medarbetare och en verksamhet med stora utmaningar på flera plan. Tendensen att hon faller ner i det operativa väcker viss oro bland en del av dem som Chef talat med.

Men enligt flera källor är hon medveten om denna sin akilleshäl, och jobbar med att bli bättre på att delegera.

”När hon litar på en får man full frihet”, säger en av dem Chef talat med, vilket stöds av flera källor.

Andra framhåller att hon har en del mikromanagement i sig:

”Till slut ska saker ändå göras på hennes sätt. Det kan göra människor rädda för att göra misstag”, säger en person.

”När hennes frustration bubblar över kan hon liksom inte hålla käften.”

Flera vittnar om Anna Cronemans temperament. Hon beskrivs som en impulsiv och orädd ledare med starka åsikter som tar strid för sin sak:

”Hon drar sig inte för att skälla ut folk. Jag tycker det är bra – som chef måste man kunna kliva in i striden”, säger en person.

”Hon är helt orädd för auktoriteter, heliga kor och konflikter”, säger en annan medarbetare från längre tillbaka i tiden, som uttrycker beundran för hennes hela ledarstil.

”De positiva sidorna av hennes ledarskap överväger med råge de negativa. Och det är ett ledarskap jag tror att branschen behöver nu”, säger en annan källa till Chef.

Flera personer menar att hon – trots de upplevda bristerna – är den bästa chef de haft.

”Jag är väldigt tacksam över att ha fått jobba med henne”, säger en.

Hon uppskattas för sin tydlighet och uppriktighet, att hon tar itu med konflikter direkt, och sätter ner foten när så behövs. När det blåst över går man vidare.

Flera källor beskriver en god social fingertoppskänsla när det gäller att se potentiella konflikter och hantera stora egon i filmbranschen.

”Många förstår inte det, men hon är väldigt skicklig på att läsa av personer och situationer”, säger en person.

Anna Croneman. Foto: Henrik Wauge

Anna Croneman anses ha en förmåga att se vilken kompetens som behövs och ”ett bra öga för att hitta bra folk med rätt kunskap”. Hon är duktig på att sätta ihop team som fungerar bra tillsammans, och hon arbetar ofta långsiktigt med att skaffa sig den personal hon vill ha.

Rekryteringsprocesser sköts noggrant och korrekt, enligt Chefs källor, med en ”tydlig mix av metod och magkänsla”.

”Hon rekryterade inte sina likar utan tror på mångfald. Det hedrar henne”, säger en tidigare medarbetare.

Anna Croneman leder som hon är och är som hon leder.

”Hon har självdistans nog att driva med sig själv”, säger en av dem.

Hästarna finns fortfarande med i hennes liv och hon och rider varje vecka. Hon beskrivs också som oerhört allmänbildad.

”Det är ett mysterium hur hon hinner med allt”, säger en tidigare medarbetare.

Enligt flera är hon duktig på att laga mat och bygger sommarhus på Fårö. Det kan säkert komma till pass när familjen växer – nu i sommar har Anna Croneman blivit farmor.

Fårö kyrka. Här på ön bygger Anna Croneman hus.

”Hon har ett stort hjärta för det hon kämpar för”, säger en tidigare medarbetare.

Baksidan är på många sätt andra sidan av samma mynt: en otålighet som kan bli till hetsig frustration.

”Hon är inte en diplomatisk person”, säger en annan.

Det kan bli en utmaning.

I mars presenterade regeringens filmutredare Eva Bergquist sin utredning ”Publiken i fokus – reformer för ett starkare filmland (SOU 2025:24)”. I den finns ett förslag till ny finansieringsmodell för svensk film.

Filminstitutet är över lag positivt, men tycker ändå till om en hel del i det 19 sidor långa remissvaret som lämnades in i juni. Under kommande år ska politiker övertygas att göra reell politik av detta.

Resultatet av den blir viktig för svensk filmproduktion under många år framåt.

”Utmaningen är att hon inte riktigt har en politisk fingertoppskänsla – och har ett väldigt politiskt jobb”, säger en källa till Chef.

Ändå anser i princip alla som Chef talat med att Anna Croneman är rätt kvinna på rätt plats i en svår tid. Ingen kan som hon samla branschen:

”Hon kan, värnar och förstår alla led i svensk film. Och hon jobbar stenhårt för det hon vill åstadkomma”, säger en person i branschen.

Återstår att se om det räcker för att vända krisen i svensk film.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.