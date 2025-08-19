Forskaren: ”Måttligt engagemang bäst” 

Vad är engagemang?

”Jag ser det som ett positivt, upplyftande tillstånd bestående av tre huvudsakliga komponenter: Vitalitet, en känsla av att ha bränsle i tanken och orka hålla ut, och inte tappa lusten mitt under arbetsdagen. Hängivenhet, en vilja att göra saker och ting bättre och se jobbet som mer än ett jobb. Och så flytet, känslan av att vara uppslukad av uppgiften, den djupa koncentration som gör att man nästan glömmer bort att man jobbar”, säger Ali Kazemi som är professor i psykologi med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi på Högskolan Väst.

Måste jag vara engagerad för att göra ett bra jobb som chef?

”Det forskningen har visat och fått bekräftat i så kallade metaanalyser, är snarare ett samband som liknar ett omvänt U. Vilket betyder att ett måttligt engagemang skulle leda till den bästa prestationen.”

”Medan en mycket hög grad av engagemang tycks ha negativa konsekvenser: Du springer på alla bollar, tycker att allt är intressant, och har samtidigt inte full koncentration på något – då finns risk att du till slut blir utmattad, upplever hopplöshet och handlingsförlamning. Särskilt om arbetssituationen präglas av avsaknad av resurser och stöd.”

Högt engagemang kan alltså vara skadligt?

”Ja, men frågan är: Vad menas med högt engagemang? Allt beror på situationen, organisationen och de individuella förutsättningarna. Här finns ingen universell metrik”, svarar Ali Kazemi.

Hur vet jag när mitt chefsengagemang är på väg att spåra ur i utbrändhet?

”Det gäller att hålla distansen och försöka skaffa sig en ärlig bild. Om du kämpar i motvind för att få en förändring till stånd, och det ändå inte blir som planerat, kan det finnas skäl till omprövning.”

”Vilket inte alltid är så lätt, då optimism och en stark tilltro till den egna förmågan också är ett tillstånd som lätt övergår i en vägran att inse fakta. Chefers egeninsikt och psykologiska kapital är avgörande för förståelsen hur effektivt deras engagemang är i praktiken.”

Vad göra om de organisatoriska förutsättningarna är dåliga, och långt ifrån motsvarar graden av mitt engagemang?

”Som chef har du ändå alltid ett visst inflytande och befogenheter över somliga områden. Det kan handla om din arbetsgrupp, era rutiner, din egen avdelning. Försök att avgränsa och koncentrera dig på sådant du faktiskt har en möjlighet att påverka. Och släpp de övergripande organisationsstrukturerna, åtminstone tillfälligt”, säger Ali Kazemi, och tillägger: