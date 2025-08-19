”Kultur och maratonlöpning ger ny energi”

Hur viktigt är det med engagemang för att kunna göra ett bra jobb som chef?

”Jag kommer från ett yrkesliv som frilansmusiker, med huvudinriktning på jazz, folkmusik och världsmusik. Lusten att uttrycka mig inom musik har varit en stark drivkraft ända sedan jag var liten, samtidigt som jag behövt förvärva en mängd andra kompetenser för att kunna försörja mig som musiker: kommunikation med publiken, relationsbyggande med kolleger, projektledning och organiserandet av turnéer och inspelningar …”, säger Sebastian Printz som är kulturskolechef i Täby.

”I dag inser jag att flera av de kompetenserna är väldigt tillämpliga även i chefsrollen. I dag handlar mitt engagemang mindre om självförverkligande och mer om att ge något tillbaka, bidra till ett mer kreativt och innovativt framtida samhälle. Att känna det här starka engagemanget är för mig avgörande”, fortsätter Sebastian Printz.

Hur gör du för att upprätthålla ditt engagemang?

”Konst och kultur är generellt en stor grej för mig. Det sätter jobbet och livet i perspektiv, och ger mig massor av ny input. Jag kan må väldigt bra av att lyssna på min favoritmusik, men går också igång på mer oväntade intryck från fri konst, skulptur, dans och teater inte minst. Att vidga världen genom någon performance-grej som jag känner mig ifrågasatt eller till och med frustrerad av är inte fel – vad gjorde de nu, liksom?! Samtidigt som träning och maratonlöpning är lika viktigt då det kommer till att fylla på med ny energi.”

”I dag handlar mitt engagemang mindre om självförverkligande och mer om att ge något tillbaka.”

Apropå kulturens meningsskapande betydelse för exempelvis chefer: Finns det risk att den glöms bort när allt ska vara så effektivt?

”Det där är jättespännande. Att kulturen fyller ett starkt mänskligt behov tycker jag man kan sluta sig till. Men kulturen går inte enkelt att räkna på eller mäta på samma sätt som exempelvis bostäder och skolor, och riskerar därför att prioriteras ner”, svarar Sebastian Printz, och tillägger: