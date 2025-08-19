Chef undersökning: Chefer högt engagerade i jobbet

Nästan alla chefer – 93 procent – är i hög eller mycket hög grad engagerade i sina jobb.

Det visar Chefs undersökning bland närmare 1 200 chefer.

”Upplyftande”, kommenterar Ali Kazemi som är professor i psykologi med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi på Högskolan Väst.

Ali Kazemi.

”Resultatet är i linje med större vetenskapliga undersökningar, som visar att ledare tenderar att vara högt engagerade, generellt sett högre än övriga medarbetare. Chefernas engagemang är ofta kopplat till deras särskilda grad av autonomi och självbestämmande, och den känsla av meningsfullhet som då gärna infinner sig”, säger han.

Chefens engagemang är nödvändigt för att motivera andra, anser en likaledes mycket stor majoritet av cheferna i undersökningen.

Ett samband som även det finns belagt i forskning, säger Ali Kazemi, och en av grunderna i det så kallade transformativa ledarskap som präglas av delaktighet, öppenhet och feedback.

Varken lågkonjunktur, nedskärningar eller orostider tycks tära på chefernas skyhöga engagemang. En femtedel av cheferna får rent av ny energi ur rådande motvind, visar undersökningen.

”Det tyder på en relativt motståndskraftig chefskår, och att många upplever en stärkt känsla av ansvar i orostider”, säger Kazemi.

Därmed inte sagt att Sveriges chefer aldrig tappar sugen.

Listan över vad som hotar chefsengagemanget är lång, och toppas av bristande inflytande och negativ stämning på arbetsplatsen.

Även dålig organisation, en sedan länge känd må-dåligt-faktor bland chefer, hamnar högt på anti-engagemangslistan i Chefs undersökning.

Medan goda resultat och möjligheten att få andra att utvecklas är vad som mest får chefernas engagemang att frodas.

Högre lön och karriärutveckling? Jodå, sådant spelar också in, men är långt ifrån det mest avgörande.

”Vi vet sedan tidigare att chefer motiveras starkt av meningsfulla relationer och möjligheten att positivt påverka sin omvärld, snarare än av yttre belöningar. Det är något som bekräftas av Chefs undersökning”, säger Ali Kazemi.

Medan chefernas engagemang alltså når toppnivåer i det dagliga arbetet, är självförtroendet inte lika påfallande då det gäller att hantera engagemanget långsiktigt.

Uppåt 40 procent av cheferna säger sig enbart delvis ha klart för sig hur de ska lyckas bibehålla och utveckla det över tid.

”Cheferna kan behöva jobba mer med att stärka sin egen utveckling och känslan av kontroll”, säger Ali Kazemi.

En av cheferna säger i vår undersökning:

”Reflekterar på veckobasis kring vad som är roligt, ger energi och skapar engagemang för mig just nu. Och vad eller vilka delar som inte gör det. På så sätt synliggör jag styrkorna och svagheterna utifrån läget just nu. Sedan sätter jag actions att jobba med kommande vecka utifrån det.”

