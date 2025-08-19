50 chefstips – så behåller du engagemanget

1. ”Strävar alltid efter att bli bättre.”

2. ”Är nyfiken och proaktiv.”

3. ”Försöker omge mig med duktiga medarbetare och de som ger ifrån sig positiv energi.”

4. ”Tänker positivt, fokuserar på lösningar i stället för problem.”

5. ”Fokuserar på det som är bra, laddar batterierna utanför jobbet.”

6. ”Söker ensamhet på landet och arbetar med kroppen.”

7. ”Jobbar med de som vill se en förändring, och har förmågan att leda sig själva och andra i förändring. Fokus måste ligga där, övriga får komma efter.”

8. ”Jag söker nätverk för att få inspiration.”

9. ”Skapar och ger förtroende!”

10. ”Är närvarande.”

11. ”Kunskap är roligt.”

12. ”Är tacksam över att vara i mitt yrke.”

13. ”Väljer ett jobb som känns meningsfullt och viktigt.”

14. ”Ser till att ha roliga, givande arbetsuppgifter och kolleger som utmanar mig.”

15. ”Satsar på kompetensutveckling och utveckling av uppdraget.”

16. ”Går på djupet i personalens utmaningar för att kunna stödja dem på bästa sätt.”

17. ”Ser på varje uppgift som en ny utmaning även om den liknar en tidigare.”

18. ”Driver förändring.”

19. ”Hitta nya vägar framåt.”

20. ”Försöker hitta bra arbetsuppgifter och pusha medarbetarna med positiv feedback.”

21. ”Jag försöker samla på allt positivt runt omkring mig, nöjda medarbetare, positiva utvecklingskurvor, fin feedback och glada och inspirerade kolleger. Det gör mig mer peppad. Men det som peppar mig mest är beröm och positiv feedback från chefen.”

22. ”Tänker på helheter, mål som ska nås och att mitt bidrag är viktigt för slutresultatet.”

23. ”Skapar bra struktur i arbetet. Gör listor, fokuserar på resultat och god kommunikation både mot medarbetare och överordnad.”

24. ”Hittar sätt att effektivisera rutinuppgifter, genom automation och digitalisering. Ger mig och medarbetarna mer tid för verksamhetsutveckling.”

25. ”Tar fram scenarion för att vara mer flexibel och samtidigt agera snabbt när något hänt.”

26. ”Letar information och inspiration på eget initiativ för att utveckla mig själv. Samverkar med andra i organisationen för att få och bidra med engagemang.”

27. ”Försöker alltid att tänka på vad som är bäst för företaget. Försöker utnyttja AI för att effektivisera mitt arbete.”

28. ”Finner energi i min enhet, engagerar medarbetare, tar ledigt.”

29. ”Omger mig med goda arbetskamrater.”

30. ”Ser till att jag har energi genom bra balans, rörelse och roliga saker på jobbet och fritiden.”

31. ”Har en egen motivation i att alltid försöka göra företaget och människorna bättre, oavsett uppgift.”

32. ”Hittar styrka utanför jobbet, i exempelvis träning och att vara i naturen.”

33. ”Ökar den fysiska närvaron hos medarbetare, tätare kontakter med stödfunktioner, kolleger och chef.”

34. ”Tar åt mig av den positiva energi jag får från mina kolleger (som jag är med och skapar).”

35. ”Tränar, fyller på med upplevelser av konst, jobbar aktivt med närvaro och avslappning.”

36. ”Har verksamhetens uppdrag och syfte som ledstjärna.”

37. ”Ser det som fungerar. Samarbetar med medarbetarna för bättre kvalitet och utveckling.”

38. ”Jobbar för hela organisationen, inte bara min enhet.”

39. ”Nätverkar med inspirerande människor.”

40 .”Schemalägger träning och reflektionstid för mig själv.”

41. ”Sätter tydliga gränser för olika delar av mitt liv.”

42. ”Försöker tydliggöra mina mål och min leverans. Tar tid för att prata med kolleger så att det också blir trevligt. Hittar frågor som ligger lite i framkant som vi kan jobba med.”

43. ”Gör det tråkiga roligt, sätter deadlines för mig själv.”

44. ”Som ledare är du den främsta förebilden. Det du gör, gör även din personal. Är du engagerad så kommer de flesta i din omgivning att bli det också. Jag själv är alltid på jobbet på plats och jobbar sida vid sida med de andra.”

45. ”Hittar nya vägar, nya samarbeten, söker extern finansiering.”

46. ”Drivs av att vara en vinnarskalle som inte ger mig!”

47. ”Satsar på mental hälsa, att hitta styrkor runt och hos mig själv. Släpper irritationsmoment jag inte kan påverka. Ibland behöver jag bryta ihop efter arbetet för att komma igen dagen efter.”

48. ”Vi tar ofta gemensamma pauser och pratar. Går promenader, genomför sociala projekt emellanåt.”

49. ”Försöker få andra att förstå hela produktionskedjan, från input till färdig produkt, och att varje steg kan påverka hela processen.”

50. ”Jag delar med mig av bra och även mindre bra saker jag varit med om med kolleger och medarbetare. Låter mig själv och andra grubbla och gnälla en stund om så behövs men leder sedan samtalet vidare till vad vi eller jag faktiskt kan göra.”