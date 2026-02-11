Stora risker när dåliga chefer ”sparkas uppåt”

DU HAR SÄKERT SETT det hända. En chef som inte åstadkommer särskilt mycket och kanhända är rätt besvärlig, tar trots detta karriärkliv efter karriärkliv uppåt. Men ofta till specialskapade roller utan särskilt mycket konkret operativt ansvar.

Det ser ut som en befordran, men i själva verket är det en spark snett uppåt för att få personen ur vägen för det verkliga arbetet.

I stället för att på allvar ta itu med de problem personen orsakar väljer ledningen att befordra hen till en position där hen inte hindrar andras produktivitet eller kan göra så mycket skada för verksamheten. Förhoppningen, vilken inte sällan infrias, är att personen så småningom slutar på egen hand.

Egentligen handlar det alltså om svagt och lite fegt ledarskap högre upp i hierarkin. Att det ofta drabbar chefer beror på att ju högre position personen har, desto svårare är det att ta konflikten och degradera hen.

Fenomenet ”befordran genom misslyckande” har studerats av ledarskapsexperten och författaren Ruth Gotian, som i en artikel i Fast Company beskriver det som ett systematiskt ledarskapsfel. Det handlar sällan om en enskild problematisk person, utan om vad ledningen i organisationen tolererar, belönar och framför allt undviker.

Och enligt Gotian är det hög tid att sluta med denna ”titelinflation” som metod för konflikthantering. Det handlar inte om att vara hårdare mot sina medarbetare, utan om att vara ärlig, ansvarsfull och rättvis. Det finns också stora risker med den, som misstro i den övriga organisationen.

Högpresterare värdesätter kompetens, tydlighet och rättvisa. Att andra befordras trots att de misslyckas bryter mot alla dessa tre värderingar. Organisationen förlorar de duktiga medarbetarnas förtroende. Till slut kommer de att gå vidare.

Och det finns flera kostnader för detta svaga och konflikträdda ledarskap:

↩️ Det urholkar en kultur som strävar efter prestation och förbättring.

↘️ Förtroendet för företaget sviktar. Om ledare säger att prestation värderas högt och leder till större ansvar, men agerar på ett annat sätt skadas tilliten till ledningen.

⏸️ När medelmåttighet blir normen förvandlas feedback till klappar på axeln i stället för planer för utveckling, och brainstorming till försäkringar om den egna dugligheten i stället för innovation.

⏫ Du får en successionsordning i företaget som snarare handlar om lojalitet mot ledet ovanför än faktiskt förmåga.

I stället för att sparka besvärliga eller inkompetenta personer snett uppåt genom en försåtlig befordran till finare titel men mindre konkret ansvar bör chefer agera så här, menar Ruth Gotian: