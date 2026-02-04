Lever Dilbert vidare?
Tidningsserien Dilberts skapare har gått ur tiden. Men kanske har det satiriska tankegodset fortsatt bäring?
MINNS DU SERIEN DILBERT? Nu har dess skapare Scott Adams gått ur tiden.
Under flera decennier har seriestripparna i Dilbert drivit med meningslösheten i det monotona arbetslivet.
I en dödsruna i Arbetsvärlden skriver Jon Weman om hur Adams tidigt ”slaktade det servila nonsens vi finner på plattformar som Linkedin och avslöjade kapitalismens myter om sig själv”.
Samtidigt som han på senare år blev ”cancellerad” av flera stora mediehus efter rasistiska utbrott på sociala medier.
Trots allt har hans skapelse bjudit på många igenkännande fniss under åren – i alla fall för ledare med något mått av självinsikt.
På 1990-talet formulerade Adams teorin ”Dilbert-principen”, en antites till den berömda Peter-principen (som lärt oss att människor tenderar att klättra uppåt tills de når sin inkompetensnivå – och därmed misslyckas).
Dilbert-principen, å andra sidan, påstår att inkompetenta personer ofta blir chefer för att de inte ska sabotera produktionen.
Karaktären Dogbert förklarade det hela i en seriestripp 1995:
”Leadership is nature’s way of removing morons from the productive flow”.
