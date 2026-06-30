Efter turbulensen – vad hände egentligen?

Varför ville man förändra Svenska Fotbollförbundet?

”Hela samhället har förändrats otroligt de senaste 35 åren, då det har skett en enorm avreglering. Men idrottsrörelsen är fortfarande som det gamla folkhemmet och vilar på stadgar som är hundra år gamla.”

”Nu ville man bli moderna, digitala och framåtlutade – det gällde allt från utbildningar till landslaget. Det fanns en bild av att svensk fotboll stod stilla och man var ’trött på äldre män med dubbelnamn’.”

”När Fredrik Reinfeldt valdes till ordförande ville många bort från den gamla ordningen med äldre makthavare. Problemet var att förändringsuppdraget aldrig definierades tydligt – och så de här otroliga yxhuggen; man försökte alltför snabbt gå från en ytterlighet till en annan.”

Vilka ledarskapsmisstag blev mest avgörande?

”Framför allt gick förändringen för snabbt och genomfördes utan tillräcklig förankring. Andrea Möllerberg och den nya ledningen drev igenom stora omorganisationer med hårda metoder, ofta utan att människor förstod varför.”

”Man behandlade dessutom flera medarbetare respektlöst, vilket skapade rädsla och motstånd. Många höll med om att förbundet behövde moderniseras, men sättet det gjordes på blev destruktivt. Det blev för mycket bolagslogik i en folkrörelse som bygger på delaktighet.”

”Svensk fotboll präglas sedan länge av informella maktstrukturer och tystnadskultur. Många vågade inte kritisera öppet av rädsla för konsekvenser.”

Vad säger detta om förändringsledning generellt?

”Att även goda intentioner kan misslyckas om folk inte förstår syftet eller känner sig överkörda. Som ledare måste du skapa legitimitet, kommunicera varför förändringen behövs och visa respekt för organisationens kultur. Att bara peka med hela handen fungerar sällan – särskilt inte i komplexa organisationer med stark historia.”

Hur stor roll spelade organisationskulturen?

”Enormt stor. Svensk fotboll präglas sedan länge av informella maktstrukturer och tystnadskultur. Många vågade inte kritisera öppet av rädsla för konsekvenser.”