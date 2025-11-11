Psykisk ohälsa ökar mest bland chefer

Chefer är hårt drabbade av psykisk ohälsa.

Det visar Skandias rapport ”Sveriges sjukaste yrken”, där de belyser utvecklingen av sjukfrånvaro i olika yrkeskategorier och branscher.

Yrken med fördjupad högskolekompetens och chefsyrken visar en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med 2 procentenheter hos övriga, sedan 2019.

”Inte minst bland cheferna ser vi en tydlig ökning av sjukskrivningarna till följd av stress och utmattning. En signal om att det moderna arbetslivet – i ständig förändring, ställer allt högre krav på tillgänglighet och prestation, skriver Skandias hållbarhetschef Gabriel Lundström i rapporten.

Marie Bremberg, psykolog och gruppchef Sophiahemmet Rehabcenter, och Gabriel Lundström, hållbarhetschef Skandia.

De främsta orsakerna till chefernas ökning av psykisk ohälsa anges vara hög arbetsbelastning, att man som chef ständigt behöver vara tillgänglig, samt att det finns en konstant press som ökar risken för stress och utmattning.

”Det är inte så konstigt att cheferna är de mest drabbade, om än väldigt tråkigt”, säger psykologen och gruppchefen Marie Bremberg på Sophiahemmet Rehabcenter, och tillägger:

”Det är för luddiga gränser mellan privatlivet och arbetslivet idag, på grund av den tekniska utvecklingen. Många chefer har också svårt med sina gränsdragningar och jobbar för mycket.”

Antalet nystartade sjukskrivningar hos chefer på grund av psykisk ohälsa (efter dag 14) 2019 – 34 procent 2023 – 37 procent 2024 – 38 procent Källa: Skandias rapport ”Sveriges sjukaste yrken”.

De chefer Marie Bredberg möter har ett stort driv, vill många saker och vill göra ett bra jobb.

”De tycker om sitt jobb, har medarbetare som inte mår så bra som de vill hjälpa och glömmer ofta själva att de måste pausa. Stressar man mycket har man svårare för att be om hjälp och delegera. Det blir lätt en ond cirkel”, säger Marie Bremberg.

Andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa mellan 2019 och 2024 har ökat mest inom bank, försäkring, samt information och kommunikation.

Yrkena inom kommunikation utmärker sig särskilt.

Orsakerna till den ökade stressen i kommunikationsbranschen är högt tempo, snabb teknikutveckling, krav på att hålla sig ajour med många olika kanaler, samt otydliga arbetsprocesser.

”Det är en vinn-vinn att som chef ta hand om sig, gör man det blir det lättare att ta hand om sina medarbetare. Att sakta in kan vara det viktigaste man kan göra”, säger Marie Bremberg.

Chefer och högutbildade är samtidigt minst drabbade av fysiska sjukdomar.

Tre branscher med högst psykisk ohälsa (Sett till ANDELEN sjukskrivningsdagar, över 14 dagar) Information och kommunikation (44 procent). Banker och försäkringsbolag (40 procent). Juridik, ekonomi, vetenskap och stödtjänster (39 procent). Källa: Skandias rapport ”Sveriges sjukaste yrken”.

Sett till alla yrkeskategorier är de borta i genomsnitt 4,5 dagar (sett till sjukskrivningar utöver de första 14 dagarna), att jämföra med snittet på 8,6 dagar för alla yrkeskategorier.

Det förklaras med att de har högre grad av flexibilitet och möjlighet till att påverka sin arbetssituation.

Kvinnliga chefer har dock fler sjukdagar än manliga, och beror på att de ofta har större ansvar för hem, barn och åldrande föräldrar och andra närstående.

De yrken som har många dagliga kontakter med människor, som yrken inom service, omsorg och försäljning, ligger i botten och har högst sjukfrånvaro totalt, medan högutbildade och chefer har lägst.

4 strategier – så minskar du som chef risken för psykisk ohälsa

Stanna upp och se över din arbetsvecka. Se till att det finns luft i kalendern för oförutsedda händelser? Fundera över dina gränser mellan arbetsliv och privatliv. Fundera över vad som är återhämtning för dig. Det är individuellt och beror på vad man precis har gjort. Har du haft ett intensivt möte, är inte en intensiv fikapaus med mycket prat den bästa återhämtningen. Föregå med gott exempel. Om chefen mår bra och inte är stressad, då vågar medarbetarna lyfta att de själva inte mår bra. En hållbar chef bidrar till arbetsmiljön.