Chefer dåliga på att åtgärda arbetsrelaterade hälsobesvär

Enligt Arbetsmiljöverkets nya rapport om arbetsorsakade besvär uppger 25 procent av de tillfrågade att de blir sjuka av att jobba.

De vanligaste hälsosymtomen är trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen.

Symptomen har varit så allvarliga att 30 procent inte har kunnat gå till jobbet någon gång under senaste året.

Hälften av de som har besvär uppger att de varit i kontakt med vården på grund av sina problem, enligt rapporten ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2025:03 Arbetsorsakade besvär 2024”.

Hälsosignaler att ta på allvar

”Det är allvarligt att så många får hälsoproblem av sitt jobb – och att vi inte ser någon förbättring över tid. Trötthet och värk är signaler som arbetsgivare måste ta på allvar, innan det leder till längre sjukskrivningar eller att personal lämnar sina yrken”, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Den främsta orsaken till besvär är för hög arbetsbelastning.

Det drabbar 60 procent av de som uppger att de blivit sjuka av jobbet bortsett från olyckshändelser.

I övrigt är påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande, samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren, de vanligaste orsakerna till besvären.

Det är framför allt trötthet man drabbas av. Det uppger cirka 70 procent av personerna med arbetsorsakade besvär.

Ungefär hälften har fysisk smärta eller värk, huvudvärk, sömnstörningar eller problem med nacke, axlar och arm.

Endast sex procent av de sysselsatta uppger att deras hälsobesvär orsakats av olyckor som oftast sker på grund av att man fallit, trampat eller lyft fel samt på annat sätt överbelastat sin kropp.

Rapporten i korthet – siffror 25 procent av de sysselsatta uppger att de blir sjuka av sitt jobb. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. 50 procent har varit i kontakt med vården på grund av problemen. 30 procent har fått stanna hemma från jobbet någon gång den senaste månaden. Arbetsgivaren känner till i tre av fyra fall till att medarbetaren har besvär. 34 procent har fått stöttning av chefen eller av annan utsedd person. 30 procent har fått avlastning. Källa: Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2025:03 Arbetsorsakade besvär 2024”.

För lite stöttning och avlastning på jobbet

Den stora mängden arbetsrelaterad ohälsa är inte okänd för cheferna. Arbetsgivaren är i tre av fyra fall medvetna om problemen, trots det får inte alla hjälp.

Endast 34 procent har fått stöttning av chefen eller någon annan person som arbetsgivaren utser.

30 procent har fått avlastning, genom att till exempel kunna överlämna sina arbetsuppgifter till någon annan.

Utöver detta är det ett färre antal arbetsgivare som även har gett nya arbetsverktyg, hjälpmedel eller skyddsutrustning, låtit medarbetare gå ner i arbetstid eller omplacerat dem för att motverka arbetsrelaterade besvär.

”Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Det krävs ett gemensamt ansvar – från arbetsgivare, politiker, myndigheter och parter – för att vända den här utvecklingen”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw.

Arbetsmiljöverket ger rekommendationen att arbetsgivaren ska göra förebyggande åtgärder som att arbeta systematiskt med dialog på arbetsplatsen, identifiera risker och vidta konkreta åtgärder för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Kvinnor och välfärdsyrken överrepresenterade

Det är fler kvinnor än män som drabbas av orelaterad ohälsa, särskilt inom välfärdsyrken som vård, omsorg och utbildning.

Kvinnorna som svarat upplever i högre grad besvär som trötthet, huvudvärk, sömnstörningar, ångest, depression och koncentrationssvårigheter.

Bland grundskolelärare, förskollärare och undersköterskor rapporterar cirka fyra av tio hälsoproblem kopplade till arbetet. Även snickare och maskinoperatörer ligger på samma nivå.

När det kommer till fysiska besvär, som smärta i olika kroppsdelar, allergier, hörselproblem är det lika vanligt förekommande hos kvinnor som män.

Av de som upplever arbetsorsakade besvär är andelen högre bland dem som inte eller nästan aldrig arbetar hemifrån, med 29 respektive 26 procent.

Bland dem som arbetar helt eller delvis hemifrån är motsvarande andelar lägre, 17 respektive 20 procent.

6 åtgärder arbetsgivaren kan genomföra

Arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för att anställda ska kunna utföra sitt ar bete utan risk för ohälsa. Här är exempel på vad arbetsgivaren och chefen kan göra.

Personlig stöttning av närmaste chef eller annan utsedd person. Avlastning av arbetsuppgifter. Förändrade arbetsuppgifter. Nya arbetsverktyg, hjälpmedel eller skyddsutrustning. Gå ner i arbetstid. Omplacering.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2025:03 Arbetsorsakade besvär 2024”.