Sluta överprestera – så hjälper du dig själv och teamet 

Hur gick experimentet till?

”Jag slutade jaga bekräftelse och såg bara till att göra ett tillräckligt bra jobb. Det var plågsamt. Jag hade ju alltid jobbat på samma sätt och det var något som hade tagit mig långt”, svarar Emma Vallin.

Vad blev resultatet?

”Jag förväntade mig att må bättre och få mer tid för familjen. Men jag upptäckte att jag också blev en mer närvarande chef, mer fokuserad och bättre på att lösa problem. I stället för att sitta och säga smarta saker i möten såg jag till att göra jobbet och hjälpa teamet och organisationen att komma framåt. Chefer som vågar visa att de inte är perfekta skapar hållbara team. Det blev startskottet för boken.”

”Högpresterare är väldigt dåliga på att säga nej och kanske bara viskar. Man måste lyssna på viskningarna innan de blir till skrik.”

Du gjorde 60 djupintervjuer. Vad fick du fram där?

”Jag intervjuade allt från olympier till narkossköterskor och chefer, från USA och Colombia till Sverige. Jag såg att här talar vi mycket om att ha balans, men det är inte alltid vi lever det. Tvärtom kan pressen att även ha balans i livet bli en ytterligare stressfaktor. Intervjuerna gav en insikt om att många behöver en varningsklocka för att ta tag i det här. Nyckeln är att få det i tid. Framgång ska inte kräva din hälsa som betalning.”

Emma Vallin. Foto: Lumeah Photography

Hur kan jag som chef för högpresterare hjälpa dem?

”Det är vanligt att man belönar fel beteende – att jobba sena kvällar, göra det extra, att man inte bokar in pauser. Och att vi som chefer inte lever som vi lär. Man måste ha samma varor i butiken som man har i skyltfönstret, inte säga en sak men belöna något annat. Gör pauserna heliga, för även kort återhämtning under dagen håller oss skarpa. Planera in tid för reflektion på alla nivåer i organisationen”, säger Emma Vallin.

”Det gäller också att lyssna mellan raderna. Högpresterare är väldigt dåliga på att säga nej och kanske bara viskar. Man måste lyssna på viskningarna innan de blir till skrik”, tillägger hon.

Hur gör jag om jag möter motstånd till det här?