Träning och kost för din chefshjärna
Nya forskningsrön visar att träning och rätt kost stärker den mentala hälsan genom att förändra hur vi hanterar stress och ältande tankegångar.
De nya forskningsrönen, publicerade i Psychological Medicine, visar att de psykologiska fördelarna med träning beror på förändringar i kognitiva och emotionella processer.
Fysisk träning minskar den upplevda stressen och stör de repetitiva negativa tankemönstren.
När det gäller kost och hälsa pratas det mycket om vad du inte ska äta (framför allt ultraprocessad mat), men mindre om vad du kan äta som faktiskt stärker din hjärna, och minskar risken för framtida demenssjukdomar.
Här följer en evidensbaserad lista att sätta på kylskåpet!
- Avokado.
- Broccoli.
- Blåbär.
- Ägg.
- Bladgrönsaker, som spenat och grönkål.
- Fet fisk som innehåller mycket Omega-3-fettsyror, till exempel lax.
- Tonfisk.
- Gurkmeja.
- Ingefära.
- Ginkgo biloba (även känt som tempelträd. Ett växtbaserat läkemedel för bland annat bättre blodcirkulation och minne).
- Fermenterade livsmedel som kimchi, kefir, kombucha, surkål och yoghurt.
(Källa: Scientific American)
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.