Bra ledare förändrar världen

Träning och kost för din chefshjärna

Nya forskningsrön visar att träning och rätt kost stärker den mentala hälsan genom att förändra hur vi hanterar stress och ältande tankegångar.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
STRUKTURERAD TRÄNING förbättrar den mentala hälsan genom att förändra hur vi hanterar stress och ältande tankegångar.

De nya forskningsrönen, publicerade i Psychological Medicine, visar att de psykologiska fördelarna med träning beror på förändringar i kognitiva och emotionella processer.

Fysisk träning minskar den upplevda stressen och stör de repetitiva negativa tankemönstren.

När det gäller kost och hälsa pratas det mycket om vad du inte ska äta (framför allt ultraprocessad mat), men mindre om vad du kan äta som faktiskt stärker din hjärna, och minskar risken för framtida demenssjukdomar.

Här följer en evidensbaserad lista att sätta på kylskåpet!

  • Avokado.
  • Broccoli.
  • Blåbär.
  • Ägg.
  • Bladgrönsaker, som spenat och grönkål.
  • Fet fisk som innehåller mycket Omega-3-fettsyror, till exempel lax.
  • Tonfisk.
  • Gurkmeja.
  • Ingefära.
  • Ginkgo biloba (även känt som tempelträd. Ett växtbaserat läkemedel för bland annat bättre blodcirkulation och minne).
  • Fermenterade livsmedel som kimchi, kefir, kombucha, surkål och yoghurt.

(Källa: Scientific American) 







