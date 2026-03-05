Så påverkar cheferna medarbetarhälsan
Chefer som själva deltar i de hälsosatsningar som görs på arbetsplatsen kan bidra till att bygga en hälsokultur. Det visar en stor japansk studie.
ATT SOM CHEF både informera om och själv aktivt medverka i företagets hälsosatsningar ger störst effekt på medarbetarnas hälsa och engagemang.
Det visar en japansk studie på 11 484 deltagare från 12 företag, publicerad i Journal of Occupational and Environmental Medicine.
En grupp av chefer informerade endast om företagets hälsosatsning, en annan grupp informerade inte men medverkade själv i hälsosatsningen och en sista grupp gjorde både och.
Medarbetarnas stressnivå, engagemang i arbetet och uppskattad hälsa mättes via enkäter före och efter.
Forskarna menar att synergieffekten av att både informera och medverka beror på att medarbetarnas förtroende för informationen ökar då cheferna själva deltar och på så sätt agerar i linje med informationen om hälsoprocessen.
”En mycket intressant studie som visar hur chefer kan bidra till att medarbetarna deltar i en hälsosatsning på arbetsplatsen. Det kan leda till en hälsokultur där värderingarna successivt ändras i arbetslaget”, skriver Erland Colliander, läkare och vd på Proformia Hälsa, i ett inlägg på Linkedin.
