Här är bästa träningen för ett långt chefsliv

EN DANSK STUDIE, publicerad i Mayo Clinic Proceedings, fann att tennisspelare lever nästan tio år längre än sina stillasittande kamrater. Badmintonspelare kan vinna cirka sex år, fotbollsspelare fem år, cyklister fyra år, joggare och gymnaster tre år.

Ytterligare en annan studie, gjord av brittiska och amerikanske forskare, kom fram till att just racketsport var kopplad till lägre risk att dö under det decennium som de följde deltagarna.

Det är dock osäkert om sambandet är kausalt, då båda resultaten bygger observationsstudier.

Men att just racketsporter utmärker sig i långlevnad skulle kunna bero på att de är såväl fysiskt som kognitivt utmanande samt handlar om social kontakt, säger experter till New York Times.

Du ska dock inte satsa på enbart tennis eller padel, utan variera din träning. Spela tennis ena dagen, cykelträna nästa och kanske styrketräna den tredje. Det är nämligen variationen av träningsformer som har den avgörande hälsoeffekten och leder till långlevnad. Det visar en stor studie, publicerad i BMJ Medicine, som följt 70 000 kvinnor och 40 000 män i mer än tre decennier.

Studien fann att deltagare som utövar flera olika sorters träning sänker risken att dö i förtid med 19 procent jämfört med de som inte varierar sin träning. Variationsrikedom bidrog till ett längre liv oavsett hur mycket tid som deltagarna la på sin träning.

Sedan tidigare har det funnits evidens för att aerobisk träning främst bidrar till kardiovaskulär hälsa (hjärta och blodkärl) medan styrketräning bidrar till muskelstyrka. Båda träningsformerna är associerade med långlevnad, skriver tidningen Outdoor.

Hur länge man måste träna är förstås också en kritisk fråga för långlevnad. Trots rekommendationen på 150 minuter medel till hård träning i veckan visar forskningen att belöningen utfaller betydligt tidigare. Redan fyra – fem minuters träning dagligen påverkar dina möjligheter till att leva längre.