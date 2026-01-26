Längre promenader ger bäst hälsoeffekt

TAR DU FLERA KORTA eller en lång promenad för att få ihop dina dagliga steg?

Det kan vara så att en enda längre promenad faktiskt är bättre för hjärtat än flera korta.

Det visar en studie publicerad i Annals of Internal Medicine, där 33 560 britter med en genomsnittsålder på 62 år undersökts.

Deltagarna fick bära aktivitetsarmband minst tre dagar i veckan och grupperna delades upp efter hur länge deras promenader varade.

Tio år senare såg forskarna att de som gick minst 15 minuter i sträck hade störst hälsofördelar.

Lägre risk för hjärtsjukdomar och minskad dödlighet var vinsten jämfört med de som gick kortare promenader.

Att ta sig ut för en promenad under vintermånaderna tar nog emot för de flesta. Bristen på dagsljus gör många trötta och hängiga. Särskilt när snön har lagt sig kan det kännas tungt att behöva traska runt med risk för att bli blöt.

Men ett snöfall kan göra oss piggare, enligt ny forskning från Stockholms universitet.

Studien visar att ljuset som snön medför kan hjälpa våra kroppar att vakna, även om det inte räcker hela vägen för att lyfta humöret.

Snötäcket kan hjälpa genom att ge mer morgonljus, sänka melatoninnivåerna och öka vakenheten och aktiviteten under dagen.

Däremot påverkade snön under december och januari nästan inte alls sömnvanor, sömnkvalitet eller hur deltagarna bedömde sitt humör under dagtid.

Först i februari sågs en markant förbättring av humör och ökad pigghet.