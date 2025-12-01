Så behåller du välmåendet i vintermörkret
Lycka Ålder, kön, ekonomi, och bostadsort har liten inverkan på ditt välmående. En ny rapport pekar på fyra andra faktorer som spelar desto större roll.
”VÄLMÅENDET ÄR inte konstant utan i högsta grad dynamiskt.”
Så uttrycker lyckoprofessor Micael Dahlen det när han sammanfattar Visdomspanelens rapport Våg 2 (en undersökning som Center for Wellbeing, Welfare and Happiness på Handelshögskolan i Stockholm gör tillsammans med Swedbank och Sparbankerna) i SvD.
I rapporten, som mäter välmåendet varje kvartal, framgår att 12 procent ligger kvar på samma nivå som tidigare medan 44 procent uppger att välmåendet har blivit bättre, och lika många säger att det blivit sämre.
Ålder, kön, ekonomi och var man bor har liten inverkan. Undersökningen visar i stället på fyra starka samband som kan vara avgörande för ditt mående. Dessa är:
- Du känner gemenskap med andra människor.
- Du upplever att du kan påverka din egen livssituation.
- Du känner att du har balans i livet.
- Du upplever att livet går i rätt riktning.
Som chef är det extra viktigt att ta hand om ditt välmående då du också har inflytande på andra människor. Du kan dessutom bidra till att påverka några av de fyra faktorerna ovan i positiv riktning för dina medarbetare.
Resultatet om du lyckas?
Då kan du öka sannolikheten för att livet blir bättre och buffra för att negativa skeenden inte berövar dig livsglädjen i stort, menar Micael Dahlen.
