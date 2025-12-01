Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Så behåller du välmåendet i vintermörkret

Lycka Ålder, kön, ekonomi, och bostadsort har liten inverkan på ditt välmående. En ny rapport pekar på fyra andra faktorer som spelar desto större roll.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
Micael Dahlen. Foto: Juliana Wolf Garcindo.
Lyckoprofessor Micael Dahlen. Foto: Juliana Wolf Garcindo.

”VÄLMÅENDET ÄR inte konstant utan i högsta grad dynamiskt.” 

Så uttrycker lyckoprofessor Micael Dahlen det när han sammanfattar Visdomspanelens rapport Våg 2 (en undersökning som Center for Wellbeing, Welfare and Happiness på Handelshögskolan i Stockholm gör tillsammans med Swedbank och Sparbankerna) i SvD. 

I rapporten, som mäter välmåendet varje kvartal, framgår att 12 procent ligger kvar på samma nivå som tidigare medan 44 procent uppger att välmåendet har blivit bättre, och lika många säger att det blivit sämre.

Ålder, kön, ekonomi och var man bor har liten inverkan. Undersökningen visar i stället på fyra starka samband som kan vara avgörande för ditt mående. Dessa är: 

  1. Du känner gemenskap med andra människor. 
  2. Du upplever att du kan påverka din egen livssituation. 
  3. Du känner att du har balans i livet. 
  4. Du upplever att livet går i rätt riktning

Som chef är det extra viktigt att ta hand om ditt välmående då du också har inflytande på andra människor. Du kan dessutom bidra till att påverka några av de fyra faktorerna ovan i positiv riktning för dina medarbetare.  

Resultatet om du lyckas?  

Då kan du öka sannolikheten för att livet blir bättre och buffra för att negativa skeenden inte berövar dig livsglädjen i stort, menar Micael Dahlen.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Hälsa

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer