Kristalliserad intelligens blir högre med åldern

När blir vi för gamla för att sköta vårt jobb?

Egentligen aldrig, så länge vi är nyfikna.

Inom kognitionsforskningen brukar man dela in intelligens i två typer – flytande och kristalliserad.

Flytande och kristalliserad intelligens

Den flytande intelligensen handlar om att dra kvicka slutsatser och snabbt kunna lösa nya problem, en förmåga som börjar mattas av efter 30-årsåldern.

Kristalliserad intelligens handlar istället om att vi använder vår samlade kunskap, erfarenhet och verbala förmåga för att lösa problem. Denna intelligens fortsätter öka upp i hög ålder och börjar inte minska förrän efter ungefär 65 år, skrev epidemiologen Emma Frans nyligen i en krönika i SvD.

Men den kristalliserade intelligensen kan vara intakt ända upp till 80-årsåldern, menar KI-forskaren Erika Jonsson Laukka.

”Ledaregenskaper och social förmåga blir allt viktigare för att kunna upprätthålla komplexa samarbeten.” Emma Frans, epidemiolog.

Emma Frans. Foto: Mattias Bardå

Varför har vi fastnat i samtal om åldersdiskriminering och ålderism?

”I många historiska samhällen har äldre haft en hög ställning, eftersom deras erfarenhet och visdom varit avgörande för gruppens överlevnad. I dagens samhälle, präglat av snabb teknisk och social förändring, efterfrågas ofta förmågan att snabbt anpassa sig och lösa nya problem, vilket kan gynna yngre människor”, säger Emma Frans till Chef.

Samtidigt visar den stora amerikanska studien ”Age and high-growth entrepreneurship”, publicerad i American Economic Review: Insights, att de mest framgångsrika startup-företagen grundats av personer som i genomsnitt varit 45 år gamla vid starten.

”Att leda företag handlar inte bara om snabb problemlösning. Det är inte bara de yngsta som har de bästa förutsättningarna i dag. Som äldre har man också större nätverk och erfarenhet av att jobba”, fortsätter Emma Frans.

Hon pekar vidare på att den sociala förmågan har seglat upp som en vinnare i arbetslivet, något Chef skrivit om nyligen.

Fakta kognitionsforskning Vad är flytande intelligens?

Flytande intelligens är inte kopplad till ackumulerad erfarenhet, utan handlar om att vara snabbtänkt och kunna lösa nya uppgifter snabbt, oberoende av tidigare kunskap. Den flytande intelligensen är som högst när vi är runt 20 till 30 år. Vad är kristalliserad intelligens?

Kristalliserad intelligens handlar om att vi använder vår samlade kunskap, erfarenhet och verbala förmåga för att lösa problem. Denna intelligens fortsätter öka upp i hög ålder och börjar inte minska förrän efter ungefär 65 år. Men den kristalliserade intelligensen kan vara intakt ända upp till 80-årsåldern. Källor: Emma Frans, Erika Jonsson Laukka, Karolinska Institutet.

”Social förmåga allt viktigare”

”Avkastningen på social förmåga bara ökar. Det märkts särskilt mycket inom branscher där man har outsourcat mycket. Då blir ledaregenskaper och social förmåga allt viktigare, för att kunna upprätthålla komplexa samarbeten”, säger Emma Frans, som just nu skriver en bok om livslångt lärande.

Många blev upprörda när det kom fram att SJ:s vd Monica Lingegård, 62 år, tvingas sluta efter fem år på posten – mot sin vilja.

Att SJ:s ordförande Kenneth Bengtsson, själv snart 65 år, pekade på hennes ålder som en faktor, fick internet att koka över, även om han senare backade om orsaken.

Monica Lingegård, avgående SJ-vd.

Vad skulle du ge för råd till chefer som har seniora medarbetare – eller är i begrepp att anställa nya medarbetare?

”Avfärda inte någon på grund av hög ålder, utan förstå att det kan vara en fördel. Är man en pigg person i 60-årsåldern har man mycket kvar att ge. Som chef är du en förebild! Du kan skapa ett nyfiket klimat på arbetsplatsen och inspirera medarbetarna till att fortsätta lära”, svarar Emma Frans.

Går den kristalliserade intelligensen att främja?

Ja, menar Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

”Jag tror inte att det är erfarenhet arbetsgivarna vill ha. Utan jag tror att de vill ha en person med driv, nyfikenhet och passion.” Göran Adlén, trendspanare och fitnessprofil.

Grit, envishet och uthållighet

”Det är inte alls säkert att Nobelpristagare hör till personerna med världens högsta IQ. Däremot är de tillräckligt smarta och kompletterar detta med andra drag”, säger Torkel Klingberg till Dagens Nyheter.

Ett av dessa drag är grit, något som kan beskrivas som envishet och uthållighet – och att inte ge upp vid motgångar, menar han.

Ytterligare en egenskap är förmågan att kunna interagera och samarbeta med andra, samt att dela kunskap och hitta lösningar tillsammans.

Likt de sociala förmågor Emma Frans belyser.

Göran Adlén. Foto: Knut Koivisto

Någon som vägrar ”gubba till sig” är 67-åringen Göran Adlén.

Till vardags föreläser han och trendspanar om framtiden, omvärlden, AI och digitalisering. Han pratar även mycket om olika generationer.

Och sedan han själv blev av med 35 kilos övervikt för fem år sedan, har han blivit en frontfigur som propagerar för betydelsen av bättre hälsa och träning upp i åldrarna.

”Det är inte alls säkert att Nobelpristagare hör till personerna med världens högsta IQ. Däremot är de tillräckligt smarta och kompletterar detta med andra drag.” Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap.

Gillar inte begreppet ålderism

Snacket om ålderism har Göran Adlén inte mycket till övers för.

”Ordet ålderism som sådant stör inte mig. Det som stör mig är att vi bara lyfter fram att det handlar om att man inte anställer äldre med erfarenhet”, säger han när Chef ringer upp, och fortsätter:

”Jag tror inte att det är erfarenhet arbetsgivarna vill ha. Utan jag tror att de vill ha en person med driv, nyfikenhet och passion. Och det kan man ha när som helst i livet.”

”Det pratas om att 70 är det nya 50. Men du kan lika gärna säga att 50 är det nya 70!”, tillägger Göran Adlén, som i år kom ut med boken ”Det är aldrig för sent att bli ung”.

50 är det nya 70, säger Göran Adlén, som i hög ålder genomgått en rejäl hälso- och fitnessresa. Foto: Knut Koivisto

Han kopplar också sin egen hälso- och fitnessresa till en positiv påverkan på hjärnan.

”Innan jag började träna var jag helt slutkörd, hade småkrämpor i kroppen, och somnade på soffan. Nu kan jag ha ont av träningen, men jag har massor med energi. Jag orkar mer, sover bättre och har fått ett helt annat driv”, berättar han och fortsätter:

”I och med att jag har mer energi så tänker jag både smartare och bättre. Förr var jag väldigt trött efter en timmes föreläsning på scen. Nu längtar jag bara till nästa gång.”

Vad skulle du ge för råd till seniorer som vill ha ett nytt jobb – men känner sig ratade och ”för gamla”?

”Reskilla, upskilla och rebranda. Du har erfarenheten, men du måste också ha en förmåga att ta till dig ny kunskap. Och du måste tänka om. Det är inte givet att du kan fortsätta med samma jobb hela livet. Var nyfiken. Du måste hänga med inom ditt område, så ingen ska kunna säga att du inte sitter med de aktuella kunskaperna”, svarar Göran Adlén.

Och tillägger:

”Det är inte politikerna som kommer att fixa problemet med ålderism. Vi måste själva visa vårt driv, vår nyfikenhet och vår passion. För vi har rekryterare som är fast vid att vi är passé vid 40. Och då måste vi visa att det går. Det är den tuffa verkligheten.”

Emma Frans 3 råd till chefer Emma Frans. Foto: Mattias Bardå 1. Avfärda inte människor på grund av hög ålder. Arbeta för att få till en mångfald på arbetsplatsen; starka team med olika medarbetare som kompletterar varandra. 2. Främja nyfikenhet. Bilda en bokcirkel på jobbet, eller på annat sätt skapa ett nyfiket och lärande klimat. 3. Mänskliga relationer handlar om att hantera friktion. Att kunna hantera friktion – och kunna delegera – är färdigheter chefen måste ha när den jobbar med människor.