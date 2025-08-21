7 beteenden emotionellt intelligenta personer undviker
Effektiva ledare och framgångsrika medarbetare har ofta hög emotionell intelligens. Men vi pratar sällan om vad emotionellt intelligenta personer – helt – undviker att göra. Här är en lista på sju beteenden som är big no no:s.
I en kaotisk värld med snabba svängningar hjälper det att vara grundad och emotionellt intelligent.
Det underlättar arbetsvardagen och gör oss dessutom mer tillfreds med tillvaron i övrigt.
När vi diskuterar emotionell intelligens pekar vi ofta på vilka beteenden som är eftersträvansvärda.
Men vad finns det för big no-no:s?
Vad skulle emotionellt intelligenta personer aldrig göra, under några som helst omständigheter?
Det har Harvey Deutschendorf, expert i ämnet, författare och föreläsare, grottat ner sig i, på ledarskapssajten Fast Company.
- Reagera impulsivt. Emotionellt intelligenta personer vet hur viktigt det är att inte agera impulsivt. De har en förståelse för att de är sårbara i situationer där de upplever starka känslor, och har tränat sig själva att vänta ut det värsta. Istället för att reagera i stunden, tar de ett steg tillbaka och tänker igenom hur de ska agera. Resultat: Bättre beslutsfattande och mindre ånger.
- Undertrycka sina känslor. Även om emotionellt intelligenta personer inte låter sina känslor härja fritt, så ignorerar de inte heller vad de känner. De väntar bara på rätt tajming, för att kunna bearbeta känslorna i en trygg och säker miljö. Det gäller både positiva och negativa känslor.
- Leta fel, förringa och kritisera andra. Emotionellt intelligenta personer ger gärna feedback, för att hjälpa andra göra positiva förändringar. Men en person med hög EQ kommer inte att ge kritik på ett icke-konstruktivt sätt, förringa någon eller envist leta fel hos andra människor.
- Skvallra. Det toxiska skvallret undviks med bestämdhet. Emotionellt intelligenta personer litar på sitt omdöme och föredrar att själva skaffa sig en uppfattning om andra människor. Uppstår det problem tar man itu med det direkt.
- Älta motgångar och misslyckanden. Vi råkat alla ut för motgångar. Personer med hög emotionell intelligens låter däremot inte misslyckanden definiera dem som människor. Istället för att grubbla och älta över vad som gick fel och vad som kunde ha gjorts annorlunda, ser de värdet i att ha lärt sig något nytt – och att göra på annat sätt framåt.
- Undvika svåra samtal. Emotionellt intelligenta personer tycker inte mer om svåra samtal än någon annan. Men de förstår farorna med att inte ha dem. Därför ser de till att ha dessa samtal när de har känslorna i schack, och inom stängda dörrar. Viktigast är att samarbeta och hitta vägar framåt.
- Vara långsinta. Även emotionellt intelligenta människor kan känna sig sårade, svikna, arga och hämndlystna. Skillnaden är att de inser att agg tar en hel del onödig tid och tankeverksamhet. De kanske inte glömmer, men väljer att fokusera sin energi på det positiva och på vad de har lärt sig av det som har hänt.
