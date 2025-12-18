God kulturjul chefen

Fackbok

De livegnas land – den undre världen som bygger Sverige

av Liza Alexandrova-Zorina (Volante)

Som ingen annan lyckas Liza Alexandrova-Zorina avtäcka en för Sverige pinsam hemlighet: Den genomruttna halvvärld av kriminalitet och mer eller mindre livegna utländska medborgare som bär upp stora delar av samhället.

I sin nya bok wallraffar hon i byggbranschen, där folk från de forna Sovjetrepublikerna får slita som djur för att överleva, mitt i det svenska välfärdssamhället.

En krass men medkännande inifrånskildring som tar oss hela vägen från förorternas värsta illegala härbärgen till renoveringen av Spotify-miljardären Daniel

Eks lyxvilla, där varje toalettstol kostar lika mycket som en bil. Sensationellt.

Podd

SOU-podden

Går du igång på byråkrati, förvaltning och organisation? Då är detta podden för dig! I vad som för andra kanske får epitetet ”Sveriges tråkigaste podd” går luttrade f d tjänstemännen Fia Ewald och Calle Lilius på djupet i det offentliga maskineriet. Fokus riktas mot de statliga offentliga utredningarna (SOU) som här äntligen får den uppmärksamhet de förtjänar.

Roman

Hadrianus minnen

av Marguerite Yourcenar (Bonniers)

Intriger, rävspel, dolkstötar i ryggen och dekadens. Livet som romersk kejsare är sannerligen något annat än att det som, säg, mellanchef i en normalstor svensk kommun. Eller?

Marguerite Yourcenars utsökta klassiker Hadrianus minnen, i nyutgåva häromåret, är hur som helst en fascinerande skildring av hur livet i det antika Rom på riktigt kan ha tett sig. En studie i maktutövning, moral, förbjuden kärlek och politik.

TV-dokumentär

Frida, en trotjänarinna

(SVT Öppet arkiv)

Bakom varje framgångsrik ledare står en trogen husa. Så var det åtminstone förr, i en värld man trodde försvunnit för länge sedan. I Marianne Gillgrens unika dokumentär möter vi 86-åriga trotjänarinnan Frida som för första gången får en egen bostad. Detta efter att i större delen av sitt liv arbetat som husa åt en doktor på Östermalm och bott i ett litet rum innanför köket.

Roman

Patronym

av Vanessa Springora (Bonniers)

Dolda familjehemligheter är numera temat för var och varannan roman. Vanessa Springora slår det mesta i genren med sin Patronym.

Oväntade fynd i form av bilder och dokument i pappans ostädade lägenhet leder in i ett virrvarr av livslögner, mytomani, hemlig kärlek och solkiga nazi-sympatier under kriget. En underhållande uppgörelse med besynnerliga män och familjen som institution.

TV-dokumentär

Den nya teaterchefen

(SVT Play)

En film om Maria Sid, som tillträdde som chef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm strax efter #metoo och före pandemin. Dramatiskt bakom kulisserna i jakten på de stora pjäserna, den stora publiken och inte minst det egna ledarskapet.

TV-serie

Ivar Kreuger

(SVT Öppet arkiv)

Lars Molins personliga filmberättelse i tre delar från 1998, om en av Sveriges genom tiderna märkligaste finansmän och ledare, med Johan Rabaeus i huvudrollen som Ivar Kreuger. Den historiska verkligheten, från de storslagna festerna i bostaden på Villagatan 13 i Stockholm till den slutliga katastrofen, bildar fond åt het kärlekshistoria.

Reportagebok

Oj, oj Europa! En murvel upptäcker en kontinent med för mycket av allt

av Staffan Heimerson (Lind & Co)

”Ålderism är en för företag och chefer praktisk attityd (’för honom till komposten!’) om än motbjudande. Men den hetsar inte upp mig”, fastslår den nu 90-årige journalistveteranen Staffan Heimerson och fortsätter: ”Jag skriver fortfarande snyggt och stringent.”

Man får ge honom rätt – i sin nya bok flänger den gamle murveln Europa runt i bil och håller läsaren i ett järngrepp med hjälp av de nödvändiga och typiskt heimersonska ingredienserna people, colour and action. Samtidens känslojournalistik är inget för honom och rädd är han i princip bara när han ska gå i trappor

och krångla sig ur badkaret.

Fackbok

Ingen surf: Handbok i nedkoppling

av Jonas Gren (Weyler förlag)

Drömmer du också om att dra ner på skrollandet? Jonas Gren var mer drastisk än så och kopplade ner helt. Det vill säga: Inget wifi på kontoret, ingen mobil och all kontakt med omvärlden via gammaldags knapptelefon. Men vad händer egentligen när man går från hyperuppkopplad till ingen skärmtid alls? Intressant och kanske inspirerande i vad som beskrivits som årets viktigaste debattbok.

Film

Eagles of the republic

Sista fristående delen av Tarik Salehs Kairo-trilogi. Tät thriller om tvivelaktigt ledarskap i Egyptens politiska och religiösa elit. En av landets mest älskade skådespelare George Fahmy (Fares Fares) pressas att spela huvudrollen i en hyllningsfilm om presidenten för att rädda sin karriär. Motvilligt kastas han in i maktens innersta rum, och dras in i en härva av sex, propaganda och korruption.

Podd

Bildningspodden

En av Nordens mest populära forskarpoddar, nu på tionde året. Intressant, fördjupande och ofta kul om nästan vilka ämnen som helst: Vampyrer, stoicismen, absurda barnböcker, mentalsjukhusens historia, mjukismän och kvinnors konkurrens till döds …

Fackbok

Åldersnojan – Varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50

av Jonas Nordling (Atlas)

Vid 53 års ålder sa journalisten och författaren Jonas Nordling upp sig från sin fasta anställning utan att ha nytt jobb. Du kan inte ana vad som hände sedan – eller jo förresten, det kan du nog säkert. Det visade sig närmast hopplöst att vara jobbsökande vid hans ålder och ens komma till intervju.

I sin bok skildrar Nordling sin egen resa och ger intressanta svar på vad åldersfixeringen i arbetslivet kan tänkas bero på.

TV-dokumentär

Petter Stordalen – följ inte dina drömmar

(SVT Play)