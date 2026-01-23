Mina sidor Logga ut

Dans och konserter som friskvård

Kulturupplevelser kan ha avstressande effekt –  hos arbetsgivare i Piteå får du använda friskvårdsbidraget till evenemang.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
Kultur är välgörande för kropp och själ.

Är kulturupplevelser friskvård?  

Ja, hävdar Samuel Holmström, vd på Lundqvist Trävaru i Piteå.  Sedan några månader tillbaka får hans medarbetare utnyttja friskvårdsbidraget till att gå på dans-, teater- och musikevenemang.  

Samuel Holmström

”Kulturaktiviteter har en avstressande funktion”, säger han och hämtar stöd i Folkhälsomyndighetens sammanställning av 300 studier där till exempel musik och sång uppges förbättra såväl den fysiska som den psykiska hälsan och främja social inkludering och samhörighet.  

Även Skatteverket har utnyttjat tolkningsutrymmet i friskvårdsbidraget och godkänner avstressande friskvård utan inslag av motion, som till exempel massage.  

I dag är det 40 procent av de anställda på Lundqvist Trävaru som inte utnyttjar friskvårdsbidraget.

I en intern undersökning på företaget uppgav hela 84 procent av medarbetarna att de sannolikt skulle utnyttja friskvårdsbidraget om kultur ingick. 

”Därför har vi valt att addera kulturevenemang som komplement till de friskvårdsaktiviteter som stimulerar rörelse”, säger Samuel Holmström. 

”Dessutom kan det bidra till att bryta ensamhet och gynna kultursektorn lokalt.” 

Helt oberoende av Lundqvist Trävarus nya friskvårdspolicy har kulturhuset i Piteå, Studio Acusticum, tagit fram ett ”gymkort” för kultur. För 2 500 kronor får innehavaren av kortet tillgång till alla deras kulturevenemang i mån av plats.

