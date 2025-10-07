Chefdagen 2025 – partiledare, avgående vd:ar, unga chefer och vikten av hopp

Petra Lundh, rikspolischef

Petra Lundh och Calle Fleur på Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Hur tar man över som chef för 40 000 medarbetare – mitt i det allvarligaste säkerhetsläget Sverige sett? När Petra Lundh tillträdde som rikspolischef hösten 2023 var kraven var skyhöga, nu förväntades förändring.

Richard Bergfors, avgående vd max Burgers

Richard Bergfors. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Familjeimperiet Max har sedan starten kännetecknats av snabb tillväxt, innovation och hållbarhet. Men en granskning förändrade allt, när strålkastarljuset riktades mot påstådda hygienbrister på restaurangerna.

Richard Bergfors berättar om hur han hanterade krisen efter anklagelserna:

”Det var inte rimligt att de anställda ska få stå till svars för det som inte är sant. Det viktigaste var att markera internt att jag vet att det här inte är sant, jag tror på er, jag backar er.”

Patrik Hofbauer, vd och koncernchef Telia

Patrik Hofbauer. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

En radikal förändring krävdes när Patrik Hofbauer tog över som vd för Telia i februari 2024. 3 000 tjänster togs bort och ytterligare 2 000 personer omlokaliserats i en omfattande organisationsförändring och kostnadsbesparing.

”Att ledarskap bara är trevligt och kul, det stämmer ju inte. Som ledare måste vi också ta tuffa beslut som är bäst för verksamheten.”

Gina Dirawi, entreprenör och kreativ ledare

Gina Dirawi och Patrik Hofbauer. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

När andra bromsar – då gasar Gina Dirawi. Mitt i ett minst sagt turbulent omvärldsläge startar hon hårvårdsföretaget Zëiyt.

Michael Claesson, Sveriges överbefälhavare (ÖB)

Michael Claesson. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Han tog över som överbefälhavare mitt under en historisk upprustning av det svenska försvaret. På Chefdagen hörde vi ÖB Michael Claesson berätta hur han axlar en av Sveriges mest utmanande ledarskapsroller.

”Det mest utmanande under mitt första år som ÖB har inte varit att sätta upp ett tydligt mål utan att tjata sig ner genom det lager av meritokrati som marinerats i logiken om att minska och hålla nere försvaret. Att nu då istället få folk att förstå att vi måste dra på, öka resurserna, ta initiativ och risker”, sa han till Chefs chefredaktör Calle Fleur.

Och:

”Jag kan ibland tycka att det finns en viss ängslighet i den civila miljön kring att ge tydlig feedback. De allra flesta mår bra av tydlighet kring vad som funkar och inte funkar.”

Sabelle Beraki, grundare Bells Toys

Sabelle Beraki. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Sabelle Beraki, 22 år, saknade som barn en docka som liknade henne själv. Idag driver hon företaget Bells Toys som tillverkar dockor med mörk hudton och afrohår. Tidigare i år blev hon utnämnd till en av 16 Unga ledare 2025.

”Jag har varit chef sedan jag var 16. Jag är född ledare.”

Jesper Brodin, avgående vd och koncernchef för Ingka Group/Ikea

Calle Fleur och Jesper Brodin. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Varför lämnar Jesper Brodin toppjobbet – och vad tar han med sig från tre decennier på Ikea?

3 saker Jesper Brodin är stolt över

Lönsamheten. Ökad ha ökat lönsamhet med 24 procent, samtidigt som de minskat utsläppen med 30 procent. Kamprads assistent. Att ha fått vara Ingvar Kamprads assistent under tre år. ”En fantastisk upplevelse”. Omnikanal-transformationen. Har gått från varuhus på åkern till att finnas i flera kanaler fysiska som digitala.

Helen Jonasson, utvecklingsstrateg Lunds kommun, och Carolin Lindström, biträdande rektor Tierps kommun

Helen Jonasson och Carolin Lindström. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Sverige är ett av de länder i Europa med lägst antal unga ledare, och intresset för att bli chef hos den yngre generationen är oroväckande låg. Så hur bygger man en ledarskapskultur som unga vill vara en del av? På Chefdagen berättar de två unga toppcheferna Helen Jonasson och Carolin Lindström utifrån sina egna erfarenheter.

Aaron Kroon,vd och grundare Black Batman

Aaron Kroon. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Han är en av Nordens mest eftertraktade föreläsare inom ledarskap och mångfald. Utifrån egna erfarenheter berättar Aaron Kroon varför inkludering är en strategisk superkraft och inte bara ett värdeord.

”Som ledare behöver jag prata KPI:er budget, strategier. Men också dela sorger och glädjas med andra. Det är en stor del av det empatiska ledarskapet.”

Forskarpanelen Åsa Lundquist Coey, doktor (PhD) i Complexity & Management, och Simon Elvnäs, doktorand och forskare vid KTH

Annika Kvist, Åsa Lundquist Coey, Simon Elvnäs, Calle Fleur. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Kvist & Fleur livepoddade från Chefdagens scen – och samtalade med två av Sveriges tyngsta ledarskapsforskare om ledarskap och tillväxt.

Anna-Karin Hatt, partiledare Centerpartiet

Anna-Karin Hatt. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

När Centerpartiet kallade till extrastämma tidigare i vår stod det klart: partiet ville ha en ledare med erfarenhet nog att lyfta och leda. Anna-Karin Hatt fick flest nomineringar – med råge.

”För att vara en bra beslutsfattare, kan man inte vara för beroende av politiken. Som tidigare chef i näringslivet vet jag att jag har ett värde någon annanstans. För många politiker har varit i rollen i hela sina liv, och blivit beroende av det politiska systemet”, sa Anna-Karin Hatt på Chefdagen.

Och:

”Till skillnad från många andra har jag fått tunnare hud med åren. Det gör mig mer sårbar, men mer ödmjuk och därmed bättre som ledare.”

Och:

”Jag kan göra mycket, men inte allting samtidigt. Jag försöker se på mitt uppdrag som ett jobb, annars blir det för övermäktigt.”

Tim Rangström, medgrundare Sporttouchen

Sabelle Beraki och Tim Rangström. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Tim Rangström är 23 år och driver Sporttouchen, en av Sveriges största medieplattformar, med 20 miljoner visningar varje månad. Tidigare i år blev han utnämnd till en av 16 Unga ledare 2025.

Micael Dahlen, lyckoprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm

Micael Dahlén. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Hur ingjuter man hopp i medarbetarna när omvärldsläget skakar och lågkonjunkturen ihärdigt hänger sig kvar? Micael Dahlen, världens första professor i lycka, välbefinnande och välfärd, menar att hopp inte är något vi automatiskt får, utan något som vi kan skapa själva.

3 sätt: Så kan du kan göra hopp till din främsta ledaregenskap