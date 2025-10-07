Ikea:s avgående vd: ”Kamprad skulle hemsöka mig om jag åkte business class”

Jesper Brodin, avgående vd för Ingka Group, klev in på det småländska varuhuset för 30 år sedan och står nu i begrepp att stänga dörren bakom sig.

Även om han precis blivit erbjuden att vara kvar som senior advisor för ägarstrukturen på Ikea.

Han säger att det är ett personligt beslut att sluta nu.

”Jag har gjort det som jag kom för att göra. Nu är jag nyfiken på vad som finns på andra sidan.”

Känd för sitt hållbarhetsarbete

Omsättningen för Ingka Group, som är Ikeas bolag för varuhusverksamheten, har gått från 34 miljarder euro 2017 till 42 miljarder räkenskapsåret 2023/24.

Jesper Brodin har chefat över 170 000 medarbetare på 574 varuhus och 31 marknader.

Han har gjort sig känd för sitt hållbarhetsarbete som han förenat med god lönsamhet, vilket också var anledningen till att han förra året utnämndes till en av världens 100 mest inflytelserika personer av tidningen Times.

”Hållbarhetsarbetet är inte en nedmontering av lönsamheten. Tvärtom. Det är en guldgruva”, säger Jesper Brodin på scen under Chefdagen.

Jesper Brodin blir intervjuad av Calle Fleur på Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

Han förklarar att de som inte ställer om till att bli klimatsmarta kommer att få problem med varumärket.

Det visar den undersökning som Ikea gjort då de frågade 34 000 människor om vad som är den största utmaningen just nu och där klimatfrågan ligger i topp.

68 procent av Ikeas kunder anser att det är ett av de största problemen i världen, och ser man till de yngre åldrarna är siffran ännu högre.

”Vi bestämde oss för att fyra av alla drömmar och tankar direkt och vi har gjort så många misstag på vägen till att bli det vi är idag.”

Hans andra stora argument är att klimatomställningen är en stark drivkraft för att sänka kostnaderna för bolagen.

Ikea har gjort stora investeringar på bland annat förnybar energi och elektriska transporter men har sänkt sin årliga energikostnad med 97 miljoner euro.

Samtidigt som de ökat omsättningen med 24 procent har de minskat utsläppen med 30 procent.

Men Ikea är inte ensam om att göra detta arbete, påpekar Jesper Brodin.

Jesper Brodin Ålder: 56 år. Gör: Avgående vd och koncernchef för Ikeasfärens varuhusbolag, Ingka Group, rådgivare åt välgörenhetsstiftelse Ikea Foundation samt ordförande för FN-organisationen Global Compact, medlem av World Economic Forum. Bor: Helsingborg. Familj: Fru och tre barn. Karriär: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers. Har arbetat hela sitt liv hittills på Ikea, började som inköpschef i Pakistan, varit inköpschef i Kina, vd för inköps- och sortimentsbolaget Ikea of Sweden och Ingvar Kamprads assistent under tre år. Är även musiker och har släppt en platta med sitt band Lord Beaverbrook där övriga bandmedlemmar är hemliga.

Han är med i World Economic Forums klimatallians, som består av 134 multinationella bolag med ett sammanlagt klimatfotavtryck större än Japan och EU tillsammans.

De tre senaste åren har dessa bolag ökat sin omsättning med 20 procent samtidigt som de har minskat koldioxidutsläppen med 12 procent.

Jesper Brodin. Foto: Karina Ljungdahl

Han är övertygad om att industriföretagen som står för en stor del av värdekedjan inte kommer att ha en chans att överleva om de inte ställer om.

Jesper Brodin summerar yrkeslivet

När han på Chefsgalans scen får summera sitt yrkesliv och vad han är stolt över nämner han även den genomgripande transformationen Ikea gjort för att bli omnikanal.

Det vill säga affärsstrategin att skapa en sömnlös, enhetlig och integrerad kundupplevelse över alla digitala och fysiska kanaler.

”Att gå från varuhus på åkern till att möta kunderna i alla kanaler är en stor omställning. Vi insåg att om vi skulle göra det linjärt skulle det ta 30 år. Vi bestämde oss för att fyra av alla drömmar och tankar direkt och vi har gjort så många misstag på vägen till att bli det vi är idag. Men om vi inte hade testat allt samtidigt hade vi inte lyckats så snabbt.”

Jesper Brodin menar att de haft stor hjälp av att Ikea på toppen av allt annat är ett entreprenörsföretag med människor som vågar testa under gång.

”Det är viktigt att kunna luta sig mot att det är okej att göra fel”, säger Jesper Brodin.

Men det var inte viljan att testa nya grejor som tog Jesper Brodin till sitt första jobb på Ikea som nyutexaminerad civilingenjör i industriell ekonomi. Det var hans dåvarande flickvän och numera nuvarande fru, som tyckte att jobbet som inköpschef i Pakistan lät kul.

Ingvar Kamprad.

Något år senare fick han frågan av Ikea:s grundare Ingvar Kamprad vad han gjort för fel för att bli placerad där.

”Det sägs att om man aldrig har förhandlat i Pakistan har man inte levt på riktigt”, säger Jesper Brodin och fortsätter skrattande:

”Jag var så nervös att jag drömde mardrömmar om min första förhandling hela natten, och när jag väl mötte den pakistanske leverantören var jag så trött att jag erkände det. Då berättade han att han gjort detsamma, och sedan kom vi överens på tio minuter.”

Jesper Brodin berättar den anekdot han dragit flera gånger tidigare i media om hur Ingvar Kamprad ville köpa ett fång med tulpaner men tyckte att de som fanns vid tågstationen där han skulle bli avlämnad var för dyra.

”Hans anda finns kvar. Vi åker fortfarande ekonomiklass. Han (Kamprad) skulle hemsöka mig om jag åkte business.”

Jesper Brodin fick därför köra långt ut på landet för att få fatt på några billigare blommor.

”Jag var så nervös att Ingvar skulle missa tåget, och jag kunde inte fatta vad han skulle göra med 50 tulpaner på tåget. Men när jag vinkade av honom kastade han fånget med tulpaner till mig och bad mig att ge dem till min fru som tack för att han hade fått låna mig en söndag.”

Det han främst lärt sig som Ingvar Kamprads assistent under tre år var Kamprads otroliga dedikering till Ikea och hur hans värderingsgrundade vision, som finns nedtecknad i ”En möbelhandlares testamente” gett Ikea en kompass att ständigt hitta tillbaka till sina värderingar med.

”Hans anda finns kvar. Vi åker fortfarande ekonomiklass. Han skulle hemsöka mig om jag åkte business.”

Ett av 574 Ikea-varuhus i världen.

Hemligheten bakom Ikeas framgång

Slutligen får Jesper Brodin frågan om vad som är hemligheten till att våga gasa och satsa på det sätt som Ikea har gjort i en så osäker värld.

”Ibland säger folk att det finns realister, optimister och pessimister. Jag tror att realisterna i hemlighet är pessimister. Vi behöver så klart de kritiskt granskande men jag tror att nu när det är skakigare än någon av oss kunde tro att det skulle bli, är det viktigt med en ledning som är optimistisk. Och vi är kroniskt optimistiska på Ikea.”

Men nu är Ikea-skönsången snart slut och Jesper Brodin ser framemot att få ägna mer tid åt sin karriär som hobbymusiker. Han har precis släppt en platta med sitt band Lord Beaverbrook, och en ny dröm är att spela med Foo Fighters.

Jesper Brodin efterträds på posten som vd och koncernchef på Inka Group av spanjoren Juvencio Maeztu, den första icke-svenska chefen på den posten.

Jesper Brodin. Chefdagen 2025. Foto: Karina Ljungdahl

3 saker Jesper Brodin är stolt över