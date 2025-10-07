Rikspolischef Petra Lundh om ledarskap i skarpt läge
Chefdagen 2025 Hur tar man över som chef för 40 000 medarbetare – mitt i ett uppskruvat säkerhetsläge? När Petra Lundh tillträdde som rikspolischef var kraven skyhöga. På Chefdagen 2025 delade hon sina viktigaste insikter om förändringsledarskap.
Gängkriminella, terrorister och 1,5 miljoner brottsanmälningar årligen. Att vara rikspolischef och leda Sveriges största myndighet är ett av de mest komplexa uppdrag som finns.
”Ett självmordsuppdrag”, kraxade en av olyckskorparna när Petra Lundh tillträdde posten hösten 2023.
I regeringens uppdrag ingick vassare polisutredningar, ökad brottsuppklarning och effektivare styrning.
Petra Lundh har sedan sitt tillträde ändrat polisens arbete, från process- till uppdragsstyrt.
Att minska på byråkratin och antalet möten i myndighetskolossen med 40 000 medarbetare har varit av väsentlig vikt.
”Vi är en av få myndigheter som har en verklig motståndare: den organiserade brottsligheten, som inte erkänner några gränser eller följer några regler. Därför måste polisen vara anpassningsbar och snabb!, säger Petra Lundh på Chefdagen 2025, och fortsätter:
”Vi har suttit fast i för mycket detaljstyrning, saker har tagit för lång tid. Det vi gör nu är att försöka räta ut hindren, få ut mandaten på fältet långt det går.”
”I dag styr vi polisen på ett helt annat sätt än tidigare. Vi får låter oss inte begränsas av våra organisationsrutor, utan jobbar mer målstyrt. Vi upprättar team av medarbetare från olika håll som kan ta sig an problem, och se dem från olika synvinklar. Vi låter dem sätta upp mål och hitta en lösning. Därefter gäller det för oss chefer att följa upp”, berättar Petra Lundh.
PETRA LUNDH
Gör: Rikspolischef sedan 1 december 2023.
Familj: Maken Lars-Gunnar, lagman (chef) för Örebro tingsrätt, och fyra döttrar.
Ålder: 61 år.
Bor: Stockholm.
Karriär i korthet: Utbildad jurist. Fiskal och assessor Svea hovrätt 1989–1995, sekreterare i Granskningskommissionen kring Palmemordet 1996–1999, sakkunnig på justitiedepartementet 1999–2001, hovrättsråd vid Svea hovrätt 2001–2006, chefsrådman Stockholms tingsrätt 2007–2012, lagman för Södertörns tingsrätt 2012–2018, riksåklagare 2018–2023, hovrättspresident i Svea hovrätt tre månader 2023, rikspolischef sedan december 2023.
Antalet fasta möten i polisens högsta ledningsgrupp har bantats från två gånger per månad till två gånger per termin.
”Vi jobbar mer med att dela upp frågorna, och drar ihop möten vid behov.”
Ansvar och tydlighet är ledstjärnor i det pågående arbetet med att vässa Polisen, säger rikspolischefen vidare.
”Jag tror att jag är tydlig, och jag lyssnar på medarbetarna. För våra chefer handlar det om ansvarsglädje. Och även ansvarsutkrävande, om nu någon skulle strunta i ansvaret. Naturligtvis måste vi inom myndigheten också ha ett tillåtande klimat, då vi arbetar med mänsklig verksamhet. Annars lär man sig inget av sina eventuella misstag.”
”Det vore också väldigt konstigt om inget någon gång skulle gå fel, då har vi sannolikt inte spänt bågen tillräckligt.”
Petra Lundhs 3 tips för förändringsledning
- Räta ut hindren. Vilka organisatoriska begränsningar går att kapa bort? Banta antalet fasta möten, träffas hellre i mindre grupper och vid behov.
- Målstyrning. Upprätta team av medarbetare med relevanta insikter och låt dem hitta en lösning. ”Därefter gäller det för cheferna att följa upp.”
- Tydlighet och kommunikation. Få ut budskapet i verksamheten, och ta del av vad som sägs där. ”Sedan jag tillträde har jag varit ute bland medarbetarna vid säkert 50 tillfällen, och fått ökade insikter i vad som behöver fungera bättre.”
