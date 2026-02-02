Var tionde har konstant högt arbetstryck

UPPEMOT 800 PERSONER som arbetar i välfärden beräknas dö i förtid varje år på grund av ohälsosam arbetsbelastning, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

”Trots att de strukturella problemen länge påvisats för arbetsgivarna inom välfärden ser vi inget trendbrott”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw.

En av tio medarbetare uppger att deras arbetsbelastning alltid är för hög. Det motsvarar ungefär 630 700 sysselsatta.

Över hälften av dessa uppger att de sällan eller aldrig får återhämtning i form av raster eller pauser.

Många saknar också stöd i prioriteringar och relationer på arbetsplatsen.

Det leder till hälsoproblem. Åtta av tio är ofta mentalt uttröttade, närmare sju av tio är fysiskt uttröttade.

Enligt Lars Lööw visar rapporten på ett tydligt samband mellan en konstant hög arbetsbelastning och hälsoproblem, vilket måste tas på allvar, menar han:

”Det är oacceptabelt att det är så många, framför allt inom välfärden, som mår dåligt och blir sjuka till följd av för hög arbetsbelastning. Först och främst för att arbetstagarna själva har rätt till en bra arbetsmiljö, men också för att arbetet de utför är så viktigt för vårt samhälle och för att de allt högre sjuktalen leder till stora kostnader.”

Enligt forskning från Institutet för stressmedicin, som fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att undersöka vad som hindrar arbetsgivarna inom välfärden att vidta åtgärder mot ohälsosam arbetsbelastning, prioriteras produktivitet och ekonomiska mål högre än arbetsmiljön.

I stället för att försöka komma till rätta med organisatoriska och strukturella arbetsmiljöproblem läggs ansvaret på individen.