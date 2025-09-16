SKR:s vd om sociala medier: ”Vi ska vara där människor är”

”Det är värt jobbet alla dagar i veckan.”

Det säger Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), om sina inlägg i sociala medier.

Palle Lundberg på LinkedIn.

Han är sedan länge känd för att skriva personligt om den verksamhet han verkar i. För det är just hans verksamhetsbesök och olika möten som ger innehåll till de tre inlägg han gör i veckan.

”Dels kommer jag ut i organisationen och lär mig om verksamheten – ska man kunna leda måste man förstå den. Dels handlar det om att spegla verksamheten för andra – att lyfta mångfalden.”

Det skapar en stolthet i organisationen, menar Palle Lundberg.

Lyfter fram medarbetare

Hans tes är att det man sätter ljus på växer – och han letar ständigt efter bra saker som medarbetarna gör på bra sätt. Genom att lyfta fram det i sina inlägg hoppas han få det att växa på andra ställen i organisationen.

”Dessutom ger det förhoppningsvis en vilja att jobba i kommuner och regioner.”

Inläggen planerar han en till två veckor i förväg, han besöker och fotar och får sedan hjälp att redigera texterna.

”Det tar ett par timmar i veckan”, säger Palle Lundberg som tagit en aktiv roll på den digitala arenan i mer än 15 år.

”Sociala medier är en viktig kommunikationskanal. Det är där väldigt många människor får sin information och där samtal och diskussioner förs. Vi ska vara där människor är.”

Palle Lundbergs 5 bästa LinkedIn-tips 1. Var personlig, blotta gärna utmaningar och tankar men var försiktig med plattityder. 2. Ta bilder, helst av andra. Människor vill gärna se och läsa om sig själva och sin verksamhet. 3. Namnge dem du möter. Ära dem som äras bör. 4. Planera dina inlägg i förväg. 5. Försök hålla texten ganska kort. Allt kan inte sägas, fokusera på det viktigaste.

FRÅN INTRANÄT TILL SOCIALA MEDIER

Det började med att det månadsbrev han skrev på intranätet, när han var kommundirektör i Botkyrka kommun, blev väldigt läst.

När han bytte jobb och blev stadsdirektör i Helsingborg föll det sig naturligt att gå över till Instagram för ännu enklare och snabbare kommunikation.

”Jag gör också personliga inlägg om ledarskap där jag blottar mig.”

Eftersom Instagram främst är ett bildmedium började han lägga upp bilder på medarbetare tillsammans med sig själv i samband med besök ute i verksamheten.

Det blev populärt.

Nu har han valt Linkedin som huvudkanal och fortsatt sin idé om att skildra människorna i verksamheten.

Men nu är det SKR:s medlemmar, och mer konkret förtroendevalda och tjänstepersoner, som Palle Lundberg möter på sina medlemsbesök runt om i Sverige.

Palle Lundberg har 40 000 följare och inläggen når någonstans mellan 5 000 och 15 000 visningar.

”Den räckvidden är svår att uppnå på något annat sätt”, säger han.

Han gör sina inlägg från sin personliga Linkedin-sida, där han både blottar sig själv och svårigheter i sitt arbete.

Inlägg om administrativt krångel

”Jag gjorde ett inlägg om det administrativa krånglet, som tynger våra verksamheter. Jag tog en bild på mig och en hög av arbete och skrev att vi behövde komma tillrätta med det problemet.”

Det inlägget hade nästan 100 000 visningar.

”Det gäller att hitta frågor som är utmanande även för dem som läser inläggen. Det blir också ett sätt för mig att se vilka frågor som engagerar och som vi behöver jobba med”, säger SKR:s vd.

”Jag gör också personliga inlägg om ledarskap där jag blottar mig. Jag skrev bland annat om hur jag jobbat med min blyghet för att lyckas i min ledarroll, och det fick 75 000 visningar”, tillägger han.

Men Palle Lundberg jagar inte visningar. Han vill vara ärlig och personlig, och det tycker uppenbarligen andra är intressant.