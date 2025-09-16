”LinkedIn är roligt – och ger hyggliga affärer”

Joel Löwenberg älskar att skriva. Att uttrycka åsikter, vrida och vända på problem, ta initiativ till diskussioner om ledarskap och arbetsprocesser.

Han började som bloggare på Gymkompaniet och är sedan tio år tillbaka företagets vd och ägare.

Skrivandet har han fortsatt med.

”Jag har testat olika sociala plattformar men kom för två år sedan fram till att Linkedin var perfekt för mig som vill kunna skriva mycket. Jag gör det för att jag tycker det är roligt, och skriver företrädesvis om problem jag stöter på under dagen”, säger han.

”Jag har många duktiga människor i mitt kommentarsfält, vars inlägg ofta är smartare än mina.”

Erkänner fel han gjort

Joel Löwenberg har 6 052 följare på Linkedin och har bara den veckan vi talas vid fått 210 000 visningar av sina inlägg.

”Jag är bara något slags startpunkt för en fortsatt diskussion”, säger han.

Joel Löwenberg skriver inget om Gymkompaniets produkter eller hyllar företaget. Däremot är han snar att erkänna fel som han gjort eller diskutera saker han behöver hjälp med.

”Jag tycker om att få feedback”, menar han.

Joel Löwenbergs 5 bästa LinkedIn-tips 1. Måndagar till torsdagar brukar vara bäst dagar för spridning. 2. Morgon klockan 07.30 fram till lunch är bästa tiden att publicera. 3. Linkedin-coacher säger att man alltid ska sluta med en fråga. Jag upplever att det hämmar dialogen, så jag kör utan. 4. Det är inte intressant att du vann en affär. Det är intressant om du kan förklara hur du vann den. 5. Om du läser ditt inlägg för din partner/kollega innan du publicerar och du ser att de zoomar ut, så kommer nog andra också att göra det.

Joel Löwenberg på LinkedIn.

I sina inlägg kan han fundera över bonus till medarbetare, byte av en leverantör, varför Gymkompaniet väljer att använda rabattkoder eller skickar nyhetsbrev.

Och han redogör för sin egen process inför viktiga affärsbeslut.

Trevlig och skämtsam ton

Oftare än att människor försöker marknadsföra sig själva, blir hans inlägg bemötta med en trevlig skämtsam ton motsvarande han egen jargong, eller så blir det en rolig dialog, berättar han.

”Om jag har bytt åsikt kan mina följare håna mig kärleksfullt och öppet. Det är bara roligt. Dessutom får jag massor av fakta och tips av dem.”

Det som startade spontant – att skriva inlägg på Linkedin – har nu delvis gjorts till en pr-strategi i bolaget.

Joel Löwenberg skriver tre-fyra inlägg i veckan och lägger ungefär en halvtimme per inlägg.

”Jag får bisarrt nog in en hel del rätt hyggliga affärer via Linkedin.”

Han är den enda som kommunicerar kring bolaget på sociala medier.

”Jag skriver alltid inläggen på kvällen när min fru tittar på någon tv-serie. Vi har gjort det till en kvällsrutin när barnen somnat, då behöver man en halvtimme för att själv slappna av innan vi börjar prata med varandra.”

Att svara och vara aktiv i kommentarsfältet är för Joel Löwenberg en självklarhet. Det gör han under ”uttråkningspauser” i jobbet, som han uttrycker det.

Bygger relation på LinkedIn

”Det är mitt sätt att bygga relation. Jag tycker att det är intressant att ha en dialog och försöker ofta träffa någon Linkedin-kompis när jag kommer till Stockholm”, berättar han.

”Du kommer att få bättre räckvidd om du byter bild” är en kommentar som Joel Löwenberg ofta får, men han har bestämt sig, för att fortsätta med två bilder som han varvar mellan.

Linkedin är hans avslappningskanal, han jagar inte kunder och försäljning utan hävdar sin rätt till att gå på lust och ha roligt.