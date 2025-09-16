Lyko satsar på egen sociala medier-kanal

”Det är inte längre någon idé att försöka bygga upp några följarskaror i sociala medier, man får inte någon organisk spridning.”

Det säger Rickard Lyko, vd och grundare av Lyko, som säljer hårvårds- och skönhetsprodukter.

Efter att de sociala medieplattformarna Facebook, Instagram och Linkedin gjort det svårare för organisk spridning – och varje inlägg visas för betydligt färre personer – har Lyko insett att de får bättre spridning i en helt egen kanal.

Och Rickard Lyko är övertygad om att det är framtiden, att äga sin egen kanal för kommunikation.

”Annars är det en ny fajt varje gång i sociala medier”, säger han.

”Det är inte längre någon idé att försöka bygga upp några följarskaror i sociala medier.”

Hans bolag började redan för tio år sedan att bygga sin egen community, Lyko Social.

Syftet med satsningen var att bygga relation och ge inspiration, snarare än att konvertera.

Men det är först nu som Lyko Social verkligen har tagit fart.

I dag har de en halv miljon användare som vill diskutera och recensera skönhet och gör cirka 350 inlägg om dagen.

Totalt har appen haft 45 miljoner visningar hittills.

”Den växer på bra”, säger Rickard Lyko.