Skillnader i friskvårdsbidrag
Flera kommuner väljer att dubbla friskvårdsbidraget, medan privata bolag ligger kvar på förra årets nivå.
DET ÄR FÄRRE privata arbetsgivare än kommuner som väljer att höja sitt friskvårdsbidrag 2026.
Detta trots att ett lågt friskvårdsbidrag är en av de vanligaste anledningarna till att förmånen inte utnyttjas, enligt förmånsbolaget Epassis studie Personalförmåner 2025.
Var tredje medarbetare avstår helt från bidraget då det inte räcker till den aktivitet de vill göra.
Av de 138 kommuner som Epassi samarbetar med är det 25 stycken som höjt bidraget med i genomsnitt 706 kronor.
Flera kommuner väljer att kraftigt öka eller till och med dubbla summan, exempelvis från 1500 till 3000 kronor.
Många privata bolag ligger dock redan på en högre nivå, och höjer nu med i genomsnitt drygt 900 kronor. Flera bolag väljer att höja till Skatteverkets maxbelopp på 5 000 kronor.
