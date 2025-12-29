Så överlever du chefsåret 2026

Problem: Dålig nattsömn

Klockan är 03:15 och du ligger klarvaken och grubblar över det misslyckade medarbetarsamtalet och hur du ska hinna med alla deadlines.

Även småsaker har en tendens att växa på nätterna och timmarna går. Har du inte hört någonstans att sömnsvårigheter sliter på hjärnan, och att en av tre chefer ofta sover dåligt om nätterna?

Ju längre natten lider, desto mer stressad blir du. Så pass att du blir ännu mer klarvaken enbart av den anledningen.

Lösning:

Ta problemet på allvar. Påminn dig om betydelsen av återhämtning. Ge plats för nedvarvning inför sömn.

Att träna innebandy klockan elva på kvällen är knappast rogivande inför sänggåendet, inte heller bingetittande på tv-serier.

Lämna mobilen, datorn, jobbväskan och allt annat som förknippas med jobbet utanför sovrummet, som bör vara en plats för just sömn.

”Bena upp saker och ting, få hjärnan att förstå att allt inte går att lösa här och nu, utan måste få anstå till senare. Bara en sådan sak som att mörklägga sovrummet ordentligt kan ge effekt. Drick inte kaffe på kvällen, och inte heller energidrycker”, har sömnforskaren Arne Lowden sagt till Chef.

Problem: Ingen tid för ledarskap

Var det verkligen meningen att större delen av din arbetsdag skulle ägnas åt att hantera mejl, tidrapporter, service av kaffemaskinen och samma frågor från medarbetarna som du redan besvarat tusen gånger förut?

Absolut inte. Ändå lägger chefer i snitt två timmar per dag åt att hantera e-post och störs i lika stor omfattning av avbrott och oförutsedda händelser, enligt effektivitetsexperten Petra Brask.

Tid som hade kunnat användas till ledarskap och strategiskt arbete.

Lösning:

Effektivisera din arbetsdag. Blockera tid i kalendern för ledarskapsarbete. Delegera och lita på medarbetarna, var tydlig med roller och ansvar. Korta ner mötestiderna. Jobba i miljöer där du kan koncentrera dig och gör en dygd av att inte alltid vara tillgänglig.

Problem: Teknikstress

En ny digital plattform ska sjösättas på arbetsplatsen, under hejarop från en grupp utvecklare och konsulter. Tekniken fungerar dock inte som tänkt. Missnöjda medarbetare finner ständigt nya buggar, samtidigt som ledningen pressar på för att implementeringen ska gå fort.

Som formellt ansvarig begriper du ärligt talat inte hur det ska gå till – eller vad alla nya funktioner ska tjäna till.

Allt är en enda röra och läget börjar kännas hopplöst.

Lösning:

Håll huvudet kallt. Inta en realistiskt neutral hållning till den nya tekniken och lobba för en rimligare tidshorisont.

En försonande inställning till såväl egna förmågor som ”bakåtsträvande” medarbetare kan lätta på trycket och konfliktnivån.

Du är långt ifrån ensam av att vara i samma situation. Teknik-skiften sker inte över en natt.

”Via min forskning och tidigare erfarenheter som projektledare inom it vet jag att stora teknikprojekt nästan alltid stöter på problem – och med något så komplext som AI uppstår extra stora överraskningar”, säger teknik- och ledarskapsforskaren Katja Einola till Chef.

Problem: Överdos av komplexa krav

Medan ledningen skruvar upp kraven på effektivitet och kostnadsbesparingar, införs en ny styrmodell samtidigt som en ny it-plattform ska fasas in.

Mitt i detta virrvarr står du, ålagd att uppfylla många motstridiga förväntningar och samtidigt ”bli klar” med allt det dagliga.

Lösning:

Ta en sak i taget. Skjut upp, prioritera och fokusera. Inse att allt inte går ihop.

”Ledarskap i komplexa organisationer innebär att kunna förhålla sig till flera olika logiker och verksamhetsspråk, men det gäller samtidigt att se nyktert på förutsättningarna så att du inte ställer alldeles orimliga krav på dig själv, organisationen och ditt uppdrag”, har organisationsforskaren Susanna Alexius sagt till Chef.

Problem: För många och långa möten

Visst, möten kan vara avgörande och vissa är nödvändiga för organisationen.

Men också röriga, tråkiga, meningslösa och på tok för långa.

Problemet är att du fastnat i den sistnämnda kategorin. Och att det har bildats en självförstärkande ”möteskultur” där det är fint att delta i möten.

Själv hinner du knappt visa dig bland medarbetarna och i mörka stunder känns det som att möten blivit verksamhetens huvudsyssla.

Lösning:

Ifrågasätt mötesslentrianen och ta befälet över dig själv som mötesledare.

Behövs alla vecko-, månads- och kvartalsmöten? Kliv inte oreflekterat in i mötesstrukturer du ärvt från en tidigare chef.

Korta ner: Entimmesmötet kan säkert klaras av på 45 minuter medan tretimmaren bantas till två. Och alla måste inte gå på alla möten.

Problem: I riskzonen för utbrändhet

Är du en chef som springer på alla bollar, har koll på det mesta och tycker att allt är intressant?

Aj då. Det är nämligen långt ifrån säkert att ett skyhögt engagemang ger goda prestationer på jobbet. Inte heller att du mår särskilt bra.

Enligt forskaren Ali Kazemi kan ditt uppskruvade tillstånd tvärtom vara skadligt: ”Då finns risk att du till slut blir utmattad, upplever hopplöshet och handlingsförlamning”, har han sagt till Chef.

Risken är också att du till slut inte klarar av att koncentrera dig på någonting alls.

Lösning:

Försök hålla distansen och skaffa dig en ärlig bild.

Hur effektivt är ditt engagemang i praktiken? Forskning tyder på att ett måttligt engagemang är bäst.

Påminn dig själv om ditt eget, inre syfte. Varför gör du det här jobbet? Vad ger dig energi? Vad vill du stå för i ditt ledarskap?