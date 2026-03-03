Nya krav på chefer när AI blir ”den sakkunnige” 

Tillsammans med Anthony Larsson har Andreas Hatzigeorgiou, tidigare vd för Stockholms handelskammare och PE Teknik och Arkitektur, tagit initiativ till och varit redaktör för boken som handlar om hur AI kommer att förändra det sätt på vilket vi arbetar och driver verksamhet i olika aspekter. Ett 20-tal globala tänkare på olika områden bidrar med texter i boken, och förordet är skrivet av Sveriges näringslivsnestor Jacob Wallenberg.

Tre generella trender pekas ut:

AI ökar produktiviteten hos experter AI ökar efterfrågan på personliga tjänster AI pressar rutinmässiga administrativa och analyserande jobb på mellannivå.

Vad betyder detta för chefer?

”Att chefsrollen går från att vara sakkunnig expert, den som ska ha svar på alla frågor, till att bli arkitekt för idéer och katalysator för förändring. AI kommer att ta över rollen som sakkunnig. Det du som ledare måste kunna är att ställa rätt frågor, få människor att samarbeta, staka ut en riktning och driva förändring. De framtida produktivitetslyften handlar om hur vi organiserar oss.”

Jobb på mellannivå pressas, konstaterar ni. Kommer mellanchefsjobben att försvinna?

”AI utmanar rådande arbetsmönster och alla befattningar kommer att behöva återuppfinnas. Arbetsuppgifter förändras, men människor behövs. Så det betyder inte automatiskt att du förlorar ditt jobb.”

”När Disney började göra tecknad film satt otroligt många anställda och tecknade. De är inte färre anställda idag, även om de inte längre tecknar för hand.”

Så vilka egenskaper kommer att stå i arbetsbeskrivningen för chefer framåt?

”Omdöme, integritet, fingertoppskänsla, förmåga att hantera relationer.”

Hur ska chefer ta sig an AI-fieringen på sina arbetsplatser?

”Generellt har jag märkt att chefer känner dig stressade av AI och vill agera. Men även här tycker jag att det gamla uttrycket ’kultur äter strategi till frukost’ gäller. Det handlar om att bygga en kultur där ni är nyfikna och vågar prova, snarare än att fastslå policys och köpa verktyg till alla. För ledare än AI inte ett teknikprojekt, det är ett transformationsarbete.”

Transformationsarbete? Kan du bli mer konkret? Från vad till vad?

”Det beror ju på er verksamhet. Men börja i liten skala med att identifiera en möjlighet och ett problem som AI kan hjälpa er att lösa och bygg sedan ett konkret sätt att lösa det. Och prata inte om effektivitet! Det skapar stress, höjer kortisolnivåerna och leder tankarna till att man kan förlora jobbet. Prata om nyfikenhet, att lösa problem och göra organisationen bättre!”