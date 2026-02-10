Mobbning ökar risk för medicinering

ATT BLI MOBBAD på jobbet gör inte bara människor olyckliga för stunden – det kan också leda till behov av medicinsk behandling för psykisk ohälsa.

Det visar en studie från Stockholms universitet.

Enligt forskningen löper anställda som utsätts för mobbning på arbetsplatsen större risk att påbörja behandling med psykofarmaka, särskilt antidepressiva läkemedel, inom så kort tid som två år.