Bra ledare förändrar världen

Mobbning ökar risk för medicinering

Forskning från Stockholms universitet visar samband mellan mobbning på jobbet och användning av pyskofarmaka.

Arbetsmiljö
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
Mobbning på jobbet ökar sannolikheten att behöva antidepressiv mediciin.

ATT BLI MOBBAD på jobbet gör inte bara människor olyckliga för stunden – det kan också leda till behov av medicinsk behandling för psykisk ohälsa.

Det visar en studie från Stockholms universitet.

Enligt forskningen löper anställda som utsätts för mobbning på arbetsplatsen större risk att påbörja behandling med psykofarmaka, särskilt antidepressiva läkemedel, inom så kort tid som två år. 

”Vi vet sedan tidigare att mobbning på arbetsplatsen är kopplat till självrapporterade psykiska symtom, men våra resultat visar att det alltså också är kopplat till ett ökat behov av medicinsk behandling för dessa”, säger Rebecka Holmgren, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande. 

Arbetsmiljö

