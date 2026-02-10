Mobbning ökar risk för medicinering
Forskning från Stockholms universitet visar samband mellan mobbning på jobbet och användning av pyskofarmaka.
ATT BLI MOBBAD på jobbet gör inte bara människor olyckliga för stunden – det kan också leda till behov av medicinsk behandling för psykisk ohälsa.
Det visar en studie från Stockholms universitet.
Enligt forskningen löper anställda som utsätts för mobbning på arbetsplatsen större risk att påbörja behandling med psykofarmaka, särskilt antidepressiva läkemedel, inom så kort tid som två år.
”Vi vet sedan tidigare att mobbning på arbetsplatsen är kopplat till självrapporterade psykiska symtom, men våra resultat visar att det alltså också är kopplat till ett ökat behov av medicinsk behandling för dessa”, säger Rebecka Holmgren, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.
