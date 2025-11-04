Chefen som fortfarande står för den raka ledarstilen

Camilla Sundström bytte ut sin egen ledningsgrupp och bestämde att 95 procent av de inkommande samtalen till Song Networks skulle besvaras inom två minuter.

Då väntetiderna låg på uppemot 40–45 minuter var det många som tyckte att hon krävde det omöjliga.

Men icke, hon – och de – lyckades.

Pekar du fortfarande med hela handen, eller hur har din egen ledarskapsstil förändrats?

”Jag står fortfarande för den raka ledarskapsstilen, jag kan dock nyansera den mer efter alla år av erfarenhet, men i grund och botten står jag för ett tydligt ledarskap. Det handlar om att våga ha en åsikt, våga ta ledarskap”, svarar Camilla Sundström.

Camilla Sundström i Chef 1995.

Då, 2004, nämnde du konkretion, beslutsamhet och att vara förbehållslös, som riktmärken för ditt ledarskap. Håller det i dag eller vill du byta ut något?

”Jag jobbar oftast i krissituationer med förändringsledning. Kan du inte vara konkret är det väldigt svårt att få med sig de personer som berörs. Stark tydlighet – förbehållslös – kan vara jobbig och det jag har blivit bättre på är att vara inlyssnande”.

”De som är utsatta för förändring förtjänar att få uttrycka sin åsikt eller ilska och rädsla. Det sitter otroligt mycket kompetens hos medarbetarna. Samtidigt har jag ett större lugn i min beslutsamhet. Jag skulle nog byta ut förbehållslös mot inlyssnande.”

”Är man genuin blir man tryggare i rollen som den tydliga, modiga chefen.”

Camilla Sundström. Foto: Martin Lundborg

Hur tycker du att ledarskapet har förändrats sedan du medverkade i tidningen?

”Jag tycker att ledarskapet har utvecklats till det bättre. Det finns utrymme för ett mindre dömande ledarskap, för flera olika typer av ledarskapsstilar, mer mångfald och modernare ledarskap. I alla fall när företagen befinner sig i normalitet eller medgång”, säger Camilla Sundström.

”I dag hade jag nog inte gått med på den omslagsbilden som Chef tog, för beslutsamhet är inte detsamma som enväldsledarskap. Tendenserna att peka med hela handen kommer dessvärre tillbaka, det ser vi i omvärlden. Det strikt hierarkiska verkar tyvärr vara någon form av ryggmärgsledarskap, som tas fram i motgång.”

”Det går inte heller lika mycket framåt längre när det gäller manligt och kvinnligt ledarskap, även om det sammanlagt under alla dessa år har gått framåt. Just nu är jag mer pessimistisk kring vad som sker och hur ledarskapet förändrats, men över tid är det ändå positivt.”

Vilka är dina bästa ledarskapshacks?