Calle Fleur: 4 tips för att hacka systemet

SEMESTERN ÄR CHEFENS riktiga nyår. Glöm tåfjuttiga raketer och avslagen cava i snöslasket. Det är på sandstranden i juli som systemet nollställs på riktigt.

Semestern är en tid för bokslut. Det är då vi ska varva ner på riktigt, blicka tillbaka på det senaste brutna räkenskapsåret och ladda för nya krafttag framåt.

Men gör vi det?

Många av oss känner oss ruskigt slitna nu i juni. Ser jag till mig själv kan jag konstatera att det senaste året bjudit på svårigheter både på och utanför jobbet. Jag har klivit in i en krävande vd-roll i ett utmanande ekonomiskt läge. Genomfört en omorganisation med tillhörande sparpaket. Tillsammans med mina fantastiska medarbetare har jag arbetat med en ny strategisk riktning, omkullkastat gamla sanningar och arbetssätt, slagit sönder strukturer, optimerat bolagets kultur och värderingar. Jag har hållit låda på stora och små scener och samtidigt försökt förlika mig med resten av livet. Vårdat relationer. Pusslat med hunden. Försökt prata vett i en tonåring som kommit hem med en bula i pannan efter att han, citat, ”fått dörren till en epa-bil i huvudet när vi skulle springa från polisen”.

Så ja, vila behövs.

Men enligt Chefs senaste undersökning har två av tre chefer svårt att varva ner på semestern. Många skarvar med den sammanhängande ledighet som experterna hävdar är så nödvändig och en klar majoritet, 76 procent, loggar in och kollar jobbmejlen minst en gång i veckan.

”Skriv att du inte kollar mejlen. Radera Linkedin-appen. Stäng ner.”

”Jag jobbar lite varje dag under semestern”, skriver till exempel en hopplöst lojal chef i undersökningen.

Så vad är då hemligheten för att verkligen få till den där efterlängtade återhämtningen? Här är mina fyra bästa tips för att hacka systemet:

1. Mjuklanda. Våga vägra onödiga möten sista veckan innan semestern. Avsluta det du kan och börja gå ner för landning genom att noggrant och systematiskt blocka upp tid i kalendern. Svårt? Kom igen, du är chef. You got this!

2. Skriv ett brev till dig själv. ”Hej Calle”, brukar jag skriva i en anteckning, ”börja med att kolla de här tre sakerna när du kommer tillbaka”. Jag lovar att det kommer att sänka dina axlar med flera centimeter.

3. Var tydlig, var ledig. Skriv inte ett autosvar om att du ”kollar mejlen sporadiskt”. Vad betyder ens det? Skriv att du inte kollar mejlen. Radera Linkedin-appen. Stäng ner. Jag kanske sticker ut hakan här, men jag litar på att mina medarbetare och leverantörer är vuxna människor. Är något tillräckligt akut hör de – garanterat – av sig på telefon. Då är jag förstås tillgänglig.

4. Luras. Börjar du jobba igen på en torsdag? Säg/skriv att du börjar jobba på fredagen, så får du garanterat en skön mjukstart.