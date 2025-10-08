Calle Fleur: Sluta ducka, chefen 

”Chefer som är överaktiva på Linkedin är VERKLIGEN en ’red flag’ för mig.”

Hr-chefen stirrar rakt in i min själ.

Hon är galet framgångsrik, har konstiga bokstäver i sin titel som får mig att förstå att hon har makt och mandat. Inte bara på den pyttelilla svenska marknaden, utan globalt. Hon planerar succession.

Hon dammsuger marknaden på hungriga talanger. Hon jobbar med människor och kultur.

Nu får hon mig att känna mig värdelös.

Jag har ju varit så duktig? Jag har byggt mitt personliga varumärke precis som man ska. Jag har en stabil följarskara. Mina inlägg får tummar upp och hjärtan.

Jag har positionerat mig väl för det som Linkedin-konsulterna (ja, de finns, och de är många) kallar ”social selling” – alltså att kränga dina produkter genom lagom personliga reflektioner, selfies i motljus och AI-genererade hashtags.

Genom att bygga ditt professionella nätverk med ”change leaders”, ”keynote speakers”, ”certified facilitators” och ”futurists” som kanske – med betoning på kanske – kan leda till affärer i någon suddig framtid.

Nu säger hon att jag ska se upp:

”Jag kollar alltid upp hur närvarande jobbsökande är i sociala medier. Är de alltför aktiva signalerar det att de lägger mer tid på sitt eget varumärke än själva jobbet. Det går bort för mig.”

Sociala medier har blivit en vattendelare.

Förespråkarna talar om överlevnad, att nå målgruppen bortom präktiga företagskonton som algoritmerna ändå sorterar bort (inlägg från riktiga personer kan nå flera hundra gånger fler mottagare än företagssidor).

Belackarna hävdar att filterbubblornas feedbackloop bara är fejk: En värdeskapande illusion istället för något som skapar värde på riktigt. Som att, tja, jobba…

Den här synen återspeglas när Chef återigen undersöker chefernas syn på sociala medier.

Första gången vi gjorde det var 2012. ”Vakna! Du har inte råd att ignorera sociala medier” löd rubriken – följd av en mikroguide till Twitter.

2016 följde vi upp med ett specialnummer om hur du som chef blir en ”digital ninja”.

Digitaliseringen kommer att omvälva samhället mer än industrialiseringen, konstaterade vi, innan vi slog fast att du som chef har en nyckelroll i förändringsprocessen.

När Chefs reporter Sara Hammarkrantz återigen tar pulsen på frågan ser vi att företagens närvaro och antalet sociala medier-strategier ökar. Men cheferna själva drar sig undan.

Andelen chefer som använder sociala medier på jobbet minskar och 25 procent är inte aktiva alls.

Det här är ett problem, eftersom det finns ett stort värde i att vi delar med oss av tankar, insikter och misstag till varandra.

Fläskiga varumärkeskampanjer kan vi både ha och mista, men genuina inlägg från autentiska, vanliga människor hjälper oss både att reflektera och sprida gospeln om det vi gör. I förlängningen tror jag det gör oss till bättre chefer.

Så jag stirrar tillbaka på hr-chefen tvärs över bordet. Och jag fortsätter.

Calle Fleur, chefredaktör Chef