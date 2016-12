14 toppchefers bästa boktips

Funderar du på vad du ska läsa i soffan i jul – eller kanske vad du ska ge bort för bok i julklapp? Chef frågade 14 chefer om deras bästa boktips. Två av dem överraskade med att rekommendera Bibeln.

”Nytt perspektiv på nytt ledarskap”

Magnus Dalsvall, vd HR-akuten

Boktips: Gryning över Kalahari, Lasse Berg. ”Gryning över Kalahari ger ett nytt perspektiv på det nya ledarskapet och vad vi ska tänka på framöver. Om man tänker sig att människan funnits i totalt ett år, befinner sig Janne Carlzon och de nya organisationsbyggena några sekunder i tolv på nyårsnatten. Det förklarar varför vi har så svårt att trivas i stora grupper. Vi sitter fortfarande kvar runt lägerelden.”

Skydda dig mot stora stygga vargen

Katarina Berg, CHRO Spotify

Boktips: Tre små grisar, folksaga. ”Tre små grisar för att det är en folksaga som visar på olika taktiker för hur man skyddar sig mot stora stygga vargen. Antingen bygger man sitt hus från grunden eller så hänger man sig åt trender och huset faller sönder i vinden. Man måste bottna, vara ärlig och autentisk för att verksamheten ska fungera och vara framgångsrik.”

”Mitt tips är nog helt politiskt inkorrekt”

Magnus Sallbring, hr-chef Atea

Boktips: Bibeln. ”Mitt tips är nog helt politiskt inkorrekt men jag har växt upp med söndagsskola och vill därför rekommendera Bibeln. Den handlar om det betjänande ledarskapet, där man ser bortom fördomar och ser till de små människorna. Jesus, där kan man snacka om en coachande ledare!”

”Absolut inga managementböcker”

Anna Serner, vd Filminstitutet

Boktips: Vad jag älskade och Den lysande världen, Siri Hustvedt. ”Jag rekommenderar Siri Hustvedts bok Vad jag älskade som handlar om vad som kan drabba en i livet och skapar förståelse för olika livsöden. Men även hennes näst senaste bok Den lysande världen utifrån insikten om hur kvalitet i konst är beroende av förväntningar i betraktarens öga. I betraktarens öga ligger också fördomarna.”

”Se en tv-serie i stället”

Klara Adolphson, ledarskapsexpert

Titt-tips: Tv-serien Mad Men, Matthew Weiner, HBO. ”Jag skulle i stället för bok vilja tipsa om tv-serien Mad men som jag tycker är världens bästa ledarskapsutbildning. Den har allt. Trots att den utspelar sig på 60-talets Manhattan påminner den om de utmaningar som vi ledare står i i dag: disruption till följd av globalisering och ny teknologi, det nya som slåss mot det gamla, kraven på att vara innovativ, talangförsörjningsproblematik och normkritik. Se Mad men och du behöver inte läsa en enda managementbok till!”

Hjälp till att fatta ödmjuka beslut

Alok Alström, Sverigechef, Uber

Boktips: Självkänsla nu, Mia Törnblom. ”Mia Törnblom skrev en bok som hette Självkänsla nu som jag tycker är väldigt bra. I ledarskapet handlar det om att ha en ödmjuk inställning, både till sin egen förmåga och till andras förmågor. Det hjälper mig när det handlar om att fatta beslut och att veta när man ska fatta beslut själv och när man ska be om råd.”

”Samma filosofi som min egen”

Jan Carlzon, föreläsare

Boktips: In search of excellence, Thomas J. Peters och Robert H. Waterman Jr. ”Det är svårt att välja en bok. In search of excellence var en banbrytande bok som gick ganska mycket parallellt med mig själv. Jag träffade Tom Peters mycket då. Han visade företag som hade utvecklats väldigt bra. Det är mycket samma filosofi i den.”

Principer för att sortera i livet

Annika Dopping, moderator och hälsocoach

Boktips: De 7 goda vanorna, Stephen R Covey. ”Jag vill rekommendera klassikern Seven habits. Boken handlar om personlig utveckling och bygger på de rena, konsekventa, universella och eviga principerna, och inte på trender. Författaren Stephen Covey hjälper dig att sortera i ditt liv och att välja efter hjärtat.”

”Läser inte ledarskapsböcker”

Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten



Lästips: Ingen bok men Tidningen Chef: ”Jag får vara ärlig och säga att jag inte läser särskilt många ledarskapsböcker. Skulle jag skriva en själv blev den väldigt tunn. Men det jag läser med intresse, det är tidningen Chef. Den handlar om chefens vardag, de dilemman och de utmaningar du ställs inför. Jag tycker om att se problemställningarna och hur man hanterar dem, och att få kommentarer från andra med stor erfarenhet.”

Om kärleken till att göra affärer

Yacir Persson Chelbat, Business & Innovation Director, Securitas

Boktips: Business is beautiful, Danet, Liddell, Dobney, MacKenzie, Allen. ”Business is beautiful ger exempel på företag som ser affärer med en annan syn än vanligt, och där kärleken till att göra affärer är tydlig. Boken visar bland annat att det inte finns några dåliga idéer, bara dåliga mottagare.”

”Bibeln får mig på rätt kurs igen”

Doreen Månsson, journalist och programledare

Boktips: Bibeln. ”Det här låter kanske lite crazy för en del, men jag tycker att Bibeln är en bra bok. Jag är väldigt styrd av känslor och kan lätt agera i affekt. Då kan Nya testamentet hjälpa mig att komma på rätt kurs igen.”

Hittar förebilder i det skönlitterära

Christina Forsberg, tillförordnad generaldirektör, CSN. årets chef 2015

Boktips: Hillary Rodham Clinton: En politisk biografi, Erik Åsard. ”Jag tror på att läsa olika sorters böcker, alltifrån skönlitteratur till ledarskapsböcker. Även i det skönlitterära kan jag hitta förebilder som jag kan ta till mig och omsätta i mitt ledarskap. Just nu läser jag en bok om Hillary Clinton, hennes första biografi. Det är jätteintressant.”

Rekommenderar shoppingpsykologi

Ingvar Larsson, vd Lindex och Årets Chef 2016

Boktips: Why we buy: shopping som vetenskap, Paco Underhill. ”Oj, vad svårt att komma på en ledarskapsbok bara så där. Den jag direkt tänker på är inte så ledarskapsmässig men har gjort stort intryck på mig. Det är Paco Underhills Why we buy. En givande bok som handlar om psykologin bakom shopping.”

Inspirerande om modernismen

Darja Isaksson, digital strateg

Boktips: Moa Martinson: skrift och drift i 30-talet, Ebba Witt-Brattström. ”Ebba Witt-Brattströms doktorsavhandling om en av de mest berömda proletärförfattarna – Moa Martinson – är så inspirerande i beskrivningen av ett gäng starka individualister som bestämde sig för att ta modernismen till Sverige.”

