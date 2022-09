Chefs redaktion hälsar att artikeln “Många borde läsa lite mer“ – en intervju med Bolidens vd Mikael Staffans om hans läsvanor – är den mest gillade och delade artikeln just nu. Att chefer älskar kultur är inget nytt, det har Chefs undersökning från tidigare i år visat tydligt.

Så bra då att streamingtjänsterna flödar över med nya serier om svärdsvingande tyranner i medeltidsveckamiljö. Nya Tolkien-serien Maktens ringar gav upphov till ett helt batteri av artiklar i Dagens Nyheter nyligen och House of the dragon, en så kallad prequel till omåttligt populära Game of Thrones, är höstens mest omtalade tv-serie. Maktkamp och ledarkäbbel är bärande teman i båda dessa produktioner.