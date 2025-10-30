”Vi bara älskar nya begrepp som förklarar vår snurriga samtid”

Calle Fleur: Månadens 10 viktigaste ledarskapsspaningar

Det råder en ”Bonfire of Middle Managers” i arbetslivet, konstaterar The Economist i en minst sagt dramatisk rubrik. Tesen? Samtidscocktailen av ekonomisk osäkerhet, kostnadspress och AI gör att allt fler organisationer skär i mellanchefsnivåer för att bli mer snabbfotade. En rörelse bort från hierarkiska strukturer mot plattare organisationer, helt enkelt. Utmaningarna? Mellanchefer utgör viktiga broar mellan högre ledning och den operativa verksamheten. Sprängs broarna ökar risken för överbelastning ”där uppe” – och bristande kontroll eller ökad förvirring ”där nere”. Den karismatiska, framgångsrika entreprenörsmannen har haft många ansikten genom åren. Yuppien. Maratonchefen. Techbrorsan. Ni vet: Risktagande, tävlingsinriktade män som lägger både marknader och utmattade medarbetare under sig. På senare år har testosteron kopplats ihop med just förmågan att ta risker och tävla mot andra på jobbet. Men en ny stor studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada hittade inte några som helst effekter av testosteron på ekonomiskt beslutsfattande. ”Studien är viktig eftersom den direkt ifrågasätter idén att kortvariga svängningar i testosteronnivåer förklarar varför vissa personer tar större ekonomiska risker, avvisar orättvisa erbjudanden eller agerar mer tävlingsinriktat i livet”, säger Justin M. Carré, professor vid Nipissing University. Apropå techbrorsor: Spotify-grundaren Daniel Ek lämnar posten som vd. Delegering, tidsoptimering och ”svensk” tillit ligger bakom streamingjättens framgångar. Samtidigt har Daniel Ek hämtat inspiration från amerikansk ledarskapskultur. Chefs reporter Fredrik Kullberg går igenom ”Daniel Ek-metoden”. 1,3 miljoner svenskar har hälsobesvär som orsakas av arbetet. Men trots att arbetsgivarna i tre av fyra fall känner till att en medarbetare har arbetsorsakade besvär, har endast en tredjedel fått stöttning av sin chef. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Vi bara älskar nya begrepp som förklarar vår snurriga samtid. Det senaste i raden? ”Workslop”, alltså Harvard Business Reviews beskrivning av hur våra arbetsplatser dränks av AI-genererat innehåll som ser proffsigt ut, men egentligen är raka motsatsen. Studien bakom nyordet visar att 40 procent av oss fick ta emot workslop förra månaden, och att vi spenderar nästan två timmar på att städa upp efter medarbetarna som sprider det. Nyordet blev snabbt viralt, eftersom vi alla känner igen det. På Impact Loop berättar Per Clingweld på AI Sweden mer om fenomenet – och hur du som chef bäst tar dig an det. Chefsorganisationen Ledarna har tagit fram en intressant rapport om hur ledarskapet påverkas av det hybrida arbetslivet. 7 av 10 chefer menar att distansarbete påverkar medarbetarnas välmående och positivt. Men: Lika många (7 av 10) upplever att hybridarbetet påverkar medarbetarnas informationsutbyte och samarbete negativt. Snacka om chefsdilemma! Särskilt eftersom slutsatsen är att hybridarbetet är här för att stanna: Knappt 80 procent av de tillfrågade cheferna tror att distansarbetet kommer öka eller vara oförändrat på tre års sikt. Nyligen hölls ett intressant webinar i ämnet. ”Europas maktelit kan inte sluta läsa Guilano da Empoli”, konstaterar nyhetstjänsten Omni i en intressant artikel om den mytomspunne mannen bakom böckerna Trollkarlen i Kreml, Kaosmakarna och Rovdjurens tid. Guilano da Empoli beskrivs ofta som en samtida Machiavelli, som lyckas nästla sig in i maktens korridorer för att synliggöra intrigerna och de dolda maktspelen bakom vår nya världsordning. Och hans böcker lyfter vår tids tyranner och autokrater (finns några stycken, dessvärre) som Vladimir Putin, saudiske prinsen Mohammed bin Salman – och Donald Trump. Brené Browns böcker om mod, sårbarhet och tydlighet i ledarskapet har väglett mig i chefsjobbet många gånger. Nu är hon aktuell med en ny bok, ”Rising Strong”. Och som gäst i managementgurun Adam Grants podd ReThinking. Brown inleder med en knivskarp spaning om att vår samtid premierar knowers istället för learners – och varför det är helt fel väg att gå. Väl värt en lyssning! Hört talas om ”job hugging”? Ja, det är ett nytt viralt begrepp och jo, det handlar om medarbetares oro och rädsla för att förlora jobbet – vilket påverkar förmågan att testa nya saker. Och det gagnar förstås inte någon, menar ledarskapsexperter. Chefs Sofia Hadjipetri Glantz berättar hur du ska agera som chef. Vd:ars tid vid makten blir allt kortare, visar en analys från Boston Consulting Group. Under första halvåret 2025 var den genomsnittliga mandattiden 6,8 år – den lägsta sedan mätningarna startade. Bakom siffrorna ligger ett hårdare klimat. ”För sittande vd:ar innebär detta en ny verklighet. De har mindre tid än någonsin att skapa konkreta resultat, samtidigt som de måste bygga hållbara team, hantera förtroendefrågor och driva transformation utan att tappa stabilitet”, skriver BCG i ett pressmeddelande.

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens tumme ner

Klimatledarskap? Du, det var länge sedan. Begreppet är snart lika stendött som ”flygskam”, i ett läge där SJ vill slopa nattågen till kontinenten medan utrikesflyget går som, ja, tåget. Som Ryanairs vd Michael O’Leary konstaterar: ”Den gröna agendan är död”.

Månadens utropstecken 1

Åldrade herrar med makt är som bekant en glödhet ledarskapstrend på den politiska världsscenen. Trump, Putin, Erdogan och Netanyahu är alla i åldersspannet 71 – 79 år. Men de kan alla se sig slagna av världens äldste president Paul Biya, 92. Efter ett 43-årigt maktinnehav kammade han nyligen hem ännu en valseger, trots anklagelser om fusk. Biya kan därmed se fram emot ett nytt sjuårigt mandat, och väntas gå i pension först efter 99.

Månadens utropstecken 2

Ännu ett megaprojekt signerat Harald Mix hotas av kollaps, bara sju månader efter Northvolts konkurs. Det handlar om stålbolaget Stegra i Boden, som ännu inte börjat producera. Enligt Financial Times bränner Stegra tre miljarder i månaden och snart är kassan tom. ”Svenska pensionssparare ser ut att förlora miljarder och en krasch kan bli dyr även för skattebetalarna”, skriver Aftonbladets Andreas Cervenka.

Månadens frågetecken

Är AI ett nytt hinder för kvinnors tillgång till makt? Det verkar så. En studie från Capgemini visar nämligen att könsstereotyper genomsyrar uppfattningen om den AI-kompetens som blir allt viktigare för att komma i fråga för ett chefsjobb. Nära hälften av männen (46 procent) anser att AI och automatisering är ”manliga” färdigheter, medan kvinnor ser dem som neutrala. Vilket anses kunna hämma kvinnliga ledares karriärutveckling.

Månadens tumme upp

Rasmus Cederberg, 27 i Halmstad har gjort en ovanlig karriärväxling. Han sade upp sig från jobbet som säljchef på Coop, för att på heltid köpa och sälja Pokémon-kort. Den professionelle Pokémon-handlaren förklarar att säljchefsjobbet gav honom en bra grund – och att han tjänar mer än förut. Försäljningen av ett enda kort kan inbringa upp till 40 000 kronor. ”Det finns jättemycket pengar i det här”, säger han till Hallands Nyheter.

Månadens konflikyta

Det gäller synen på hemarbete. 8 av 20 företag har stramat åt reglerna för att jobba på distans det senaste året, visar en undersökning av tidningen Kollega. Åtstramningar som uppges väcka en ”storm av känslor” och ”irritation” hos företag som Volvo Group i Göteborg och Telia. Fortsättning lär följa, enligt tidningen pekar ingenting på att det blir mer tillåtet med hybridjobb framöver.

