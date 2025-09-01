”Chefer pratar ofta om företagskultur, men vad betyder det egentligen?”

Calle Fleur: Månadens 8 viktigaste ledarskapsspaningar

Regeringen skruvar upp BNP-prognosen för 2026. ”Mild är inte det rätta ordet för lågkonjunkturen, den är utdragen och ganska seg. Men vi gör bedömningen att återhämtningen kommer att återupptas i slutet av året och under nästa år”, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Halleluja! Samtidigt visar en ny McKinsey-rapport att Sverige fortsätter att tappa mark i OECD:s så kallade välståndsliga. ”När vi säger att Sverige har tappat fart menar vi att om vi hade hållit jämna steg med amerikanerna – eller med vår egen tillväxttakt under föregående tioårsperiod – skulle vårt BNP per capita ha vuxit med 1,8 procentenheter per år i stället för 0,9”, säger Sebastian Sjöberg, vd för McKinsey Sverige till Dagens Industri. En bidragande orsak till tappet är ökande internationell konkurrens. ”Kinesiska bolag arbetar med en helt annan ambitionsnivå. De är plattare organiserade, har kortare avstånd mellan beslutsfattare och utförare och samarbetar närmare med både konkurrenter och leverantörer. Det gör dem betydligt snabbare i praktiken”, fortsätter Sjöberg. Trygghetsrådet TRR har undersökt hur AI används och skattas hos 1 000 chefer just nu. Två ögonbrynshöjande resultat: Endast 2 av 10 chefer anser att det är viktigt med AI-kompetens när de ska rekrytera tjänstemän. Och 30 procent anger att de aldrig använder AI själva (och 20 procent mer sällan än en gång per månad) – trots att allt fler inser att AI-kunskap påverkar deras egen framtida anställningsbarhet. Vad väntar de på? Ett infekterat personalärende fått ett eget liv i medierna. Statsepidemiolog Magnus Gisslén lämnar sitt uppdrag med buller och bång (läs: debattartikel i Dagens Nyheter och dagliga videoinlägg på Linkedin nedan i länklistan). De lokala fackklubbarna verkar ha tagits på sängen över den påstått uppslitande konflikten inom ledningen och ansvarig myndighetschef har, som chefer ofta får när de ger sig in i leken kring just personalärenden, tvingats ge högst svävande svar i tv-studios. Hur som helst: Gissléns kritik mot avsaknaden av medicinsk kompetens i Folkhälsomyndighetens ledning sätter fingret något forskare länge pekat på, det vill säg att att experter i allt högre grad ersätts av renodlade chefer. ”Ledningar i offentlig förvaltning urvattnas på expertis. Vi har på senare år sett en utveckling där enhetschefer tas in utifrån, för att de är just chefer”, säger Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet till Omni och fortsätter: ”Det finns många vittnesmål ute i förvaltningarna om att det blir ett avstånd mellan cheferna och fotfolket, att förståelsen minskar när sakkunskapen inte finns hos cheferna.” Mark Zuckerberg har uppmärksammats för att försöka locka över världens främsta AI-talanger till sitt Meta med löften om lönepaket på en miljard dollar (!). Cheferna hos konkurrenterna är förstås vansinniga. Dario Amodei, vd för Anthropic som skapat chattboten Claude, ställer den kanske mest rimliga frågan i sammanhanget: ”Hur tror Zuckerberg att det ska fungera när nyanställda med bisarrt höga löner ska sitta sida vid sida med ingenjörer som hade oturen att bli rekryterade för några år sedan? Det lär inte direkt höja den redan stukade kulturen i teamet.” En chefsutmaning att fundera över. ”Ett av de viktigaste strategiska hr-besluten som någonsin tagits i Malmö stad”. Det säger hr-direktör Johanna Juhlin till Chefstidningen om beslutet att ingen medarbetare i organisationen ska ha fler än 30 medarbetare. En stor skillnad mot idag, då vissa chefer har upp mot 70 medarbetare. Snart träder EU:s nya lönetransparensdirektiv igenom. En ny undersökning från Jobbland visar också att en stor majoritet av arbetssökande efterfrågar ökad öppenhet kring lönenivåer och lönekriterier, gärna redan i annonsen. Ändå visar bara fem procent av arbetsgivarna lönespannet där. ”Om ett år är öppenhet ett krav och de som vågar vara transparenta redan nu får ett försprång”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland i en intervju med Chef. Vi chefer pratar ofta om företagskultur, men vad betyder det egentligen? Det har tidningen The Economist försökt ta reda på, med hjälp av AI och medarbetarrecensioner från 900 företag i 19 branscher. Slutsatsen? Företagskultur är ett komplext begrepp: Ett bolag kan ha hög transparens, men ändå en toxisk arbetsmiljö. Ett tydligt mönster är dock att företag som får höga poäng på ledarskap också tenderar att överleverera inom andra områden, som innovation, ”work-life balance” och så vidare. Inte så förvånande, va? Inte 100 procent pepp på jobbhösten? Du är antagligen inte ensam. Chefs reporter Sara Hammarkrantz bjuder på augustis mest efterlängtade artikel: 8 vetenskapligt bevisade sätt att förlänga semesterkänslan.

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens frågetecken

Har arbetslivet blivit som en ensidig, toxisk kärleksrelation? Blivande lokföraren Marcus Hägglund riktar i Aftonbladet en känga mot en motpart som inte tycks älska honom tillbaka: ”Du gör vad du kan för att göra dig ’attraktiv’, tar på dig din bästa, mest framtidssäkra parfym, bara för att se motparten dyka upp en halvtimme sent i mjukisbyxor och med ett pseudovetenskapligt personlighetstest i bakfickan.”

Månadens utropstecken

Säg mig vad du tycker om Linkedin, och jag ska säga dig vem du är.

Inställningen till det professionella nätverket tycks alltmer polariserad, att döma av inläggen på plattformen i fråga.

Medan vissa fortsatt ser Linkedin som en nödvändig och inspirerande kraftkälla, uttrycker andra sin förtvivlan över inläggens ytlighet och användares skryt över hur man blir miljonär eller influerare på tre månader. Linkedin är som bekant också platsen där en enkel kopp kaffe med en gammal kollega på ett magiskt sätt förvandlas till en ”utvecklande one to one med min mentor” och varje uppsägning till ”en spännande resa mot nya utmaningar”, vilket lätt blir tjatigt i längden.

Kanske är det klokast att använda Linkedin med måtta, och behandla det ungefär som alkohol: alla vet att det är skadligt för hälsan, men ingen vill förbjuda det. Chansen finns ju alltid att man kommer i kontakt med sympatiska människor.

Månadens tumme upp

MSB byter namn till Myndigheten för civilt försvar, och får samtidigt ett heraldiskt vapen. Beskrivningen av vapnet, den så kallade blasoneringen, klingar stålblankt som ett romarcitat, ljusår från PR-byråernas fånerier: ”I blått fält tre kronor av guld, ställda två och en. Skölden krönt med en kunglig krona …”

Månadens tumme ner

Plötsligt blev det både billigt och enkelt för kriminella att skapa skadlig programvara i syfte att lura exempelvis din verksamhet på pengar. Tacka Chat GPT för det – AI-drivet bedrägeri boomar och väntas omsätta över 430 miljarder kronor inom två år, rapporterar Economist. Boom råder därmed också för säkerhetsföretagen.

Månadens sågning

Det står en blåklädd moderatsympatiserande äldre kvinna för, som i samtal med SvD:s krönikör Torbjörn Nilsson sade det som ”bara en 79-årig tant kan säga saker”. Nämligen: ”Jag tycker inte om vår statsminister” Varför, kan undras. ”Han är bara ett enda stort leende.”

