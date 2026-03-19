Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Ogina äldre chefer, AI som svepskäl för uppsägningar och en lyckad nystart som komiker.

Månadens utropstecken

Storbolagen stramar som bekant åt sina policyer för det nyss så upphaussade distansarbetet. Kan orsaken vara äldre chefers missunnsamhet mot yngre medarbetare, efter att de själva suttit fjättrade på sina kontor i decennier?

Den tolkningen gör åtminstone en anställd på storbanken JP Morgan Chase, efter besked från högsta ledningen om återinförande av fem dagars obligatorisk kontorsnärvaro per vecka.

Månadens tumme ner

AI har snabbt blivit ledningsgruppers favoritförklaring när det kommer till uppsägningar.

Signalen är att man befinner sig i högteknologisk framkant och bättre än den stora massan förstår hur människor kan ersättas av en maskin.

Bakom AI-argumentet döljer sig dock ofta traditionella och mindre glansfulla orsaker till neddragningarna, som minskad försäljning och allmän stagnation. Det visar en studie från Oxford Economics.

Månadens tumme upp

Långt över hälften av Sveriges chefer önskar sig en nystart i karriären, visar en undersökning från Chef.

Ståuppkomiker, det kanske kan vara något? I nya filmen Is this thing on? sadlar medelålderskrisande säljaren Alex om till just komiker, och finner ny mening i rampljuset på scen.

Intressant och gripande om vad som egentligen menas med en lyckad karriär.

Månadens frågetecken

Behöver du verkligen en trendspaning till? En som starkt betvivlar den saken är Robert Ryberg på konsultfirman Kapero.

”I verkligheten tar det ofta 10–20 år innan en riktig trend verkligen slår igenom. De flesta dör ut långt innan dess”, skriver han i Resumé och påminner om en gång glödheta men kortlivade fenomen som Clubhouse och shopping på Metaverse.

Månadens minst förvånande nyhet

Region Skåne skjuter upp införandet av det misslyckade journalsystemet Millennium – igen. Ett antal ”förbättringsbehov” har identifierats, meddelar regionen angående projektet som sedan upphandlingen rullat på i tio långa år.