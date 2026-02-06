Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Ledarskapsspaningar från Chefs redaktion.

Chef Omvärld
Text: Fredrik Kullberg
Periodens ledarspaningar från Fredrik Kullberg, reporter och omvärldsredaktör på Chef.

En snabb orientering i trender, snackisar och aktuell debatt, för dig med ont om tid för omvärldsbevakning.
Chefs reporter Fredrik Kullberg omvärldsspanar.

Nedskärningstips från Ryanair-vd:n, myndigheten man aldrig hört talas om och månadens ledarskapsfloskel

Månadens tumme ner

Säga vad man vill om vinter-OS i Italien, men särskilt miljö- och klimatsmart är det då inte. ”Budskapet är köp, köp, köp och mängden meningslös merchandise är oändlig”, konstaterar Supermiljöbloggens Mattias Goldmann som inte heller imponeras av huvudsponsorn ITA Airways brist på hållbarhetsambitioner eller att minst 600 urgamla lärkträd fått ge vika för den nya bob-banan. Detta trots att Internationella Olympiska Kommittén slagit fast att hållbarhet och klimathänsyn är viktiga vid valet av arrangör.

Månadens frågetecken

Nu byter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) namn till Myndigheten för civilt försvar (MCF). Kostnad tio miljoner kronor. Men likt Twitters byte till X kan det dröja innan det nya namnet är etablerat, spår kommunikationsexperten Johannes Gustavsson. Och vad händer med allmänhetens förtroende? ”Om man får informationsblad i posten från en myndighet som man aldrig har hört talas om så finns det potentiellt en risk att man inte litar på den informationen”, säger han till Altinget.

Månadens första utropstecken

Uppsala kommun står inför en rejäl så kallad rekryteringsutmaning. Mer än var tionde anställd i kommunen är 60 plus, var tjugonde medarbetare väntas gå i pension inom två år och allvarlig chefsbrist hotar. Men få unga söker de lediga chefstjänsterna. De yngre är helt enkelt inte särskilt intresserade av att bli chefer, konstaterar hr-direktören Anna Bittner till UNT.

Månadens andra utropstecken

Idén att det går att styra ett land ungefär som en vd sköter ett företag tycks få fäste hos allt fler. Lågprisbolaget Ryanairs frispråkige vd Michael O’Leary hör till dem som känner sig kallade att ge sin syn på hur samhället bäst bör organiseras. Hans recept är lika stramt som servicenivån på hans flyglinjer:

”Jag skulle skära ner på bidragen utav bara helvete. Gå och skaffa dig ett jobb. Och de som absolut inte kan arbeta? Ja, men jag skulle skära ner på deras bidrag också”, säger han till Financial Times.

Samtidigt skulle O’Leary höja politikerlönerna till mer än 12 miljoner kronor per år, för att säkra tillgången på ”talang”.

Månadens ledarskapsfloskel

… är Mötesplats. En förskönande omskrivning för den lite gråare beteckningen kontor, nu när fler ska förmås överge distansarbetet och oftare börja pendla till jobbet.

