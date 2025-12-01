”Prata med chefskollegor – för ökat välmående”

Calle Fleur: Månadens 10 viktigaste ledarskapsspaningar

Hela 38 procent av de som sjukskrivs för psykisk ohälsa är chefer, visar en ny rapport från Skandia. Chefer har visserligen lägre sjukfrånvaro än andra, delvis på grund av (generellt) större frihet att styra arbetet, men den psykiska ohälsan ökar. ”Inte minst bland cheferna ser vi en tydlig ökning av sjukskrivningarna till följd av stress och utmattning. En signal om att det moderna arbetslivet – i ständig förändring, ställer allt högre krav på tillgänglighet och prestation”, skriver Skandias hållbarhetschef Gabriel Lundström i rapporten. Någon som känner igen sig? 800 personer per år riskerar att dö (!) till följd av ohälsosam arbetsbelastning. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, som konstaterar att 1 av 10 på arbetsmarknaden, cirka 630 000 personer, jobbar för mycket. För få raster, dålig återhämtning och svårigheter att prioritera riskerar att skapa hälsoproblem, framförallt inom välfärdsyrken. ”Trots att de strukturella problemen länge påvisats för arbetsgivarna inom välfärden ser vi inget trendbrott”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw till Chef. En ny rapport från stiftelsen Allbright jämför hur jämställt näringslivet i de nordiska länderna är. Sverige har flest kvinnor i ledningsgrupper (31 procent, att jämföras med 27 procent i Norge och 23 procent i Danmark), men de jobbar mest med hr och kommunikation. ”Denna dominans bekräftar en könsstereotyp uppdelning där kvinnor ofta får ansvar för personalfrågor och kultur snarare än finansiella eller strategiska områden”, skriver Allbright i rapporten. Sjukskrivningsstatistiken för chefer ökar som sagt alarmerande snabbt. Orsakerna stavas framförallt trötthet, ångest och depression. Men en ny studie från Lunds universitet visar att reflekterande samtal tillsammans med chefskollegor är ett effektivt recept för ökat välmående. ”Det cheferna efterfrågar är reflekterande samtal med andra chefer. Samtal om vad det innebär att vara chef, om det egna måendet. De önskar att de hade ett forum där de kunde prata öppet om det här, där de kan öppna upp sig och dela med sig av sina erfarenheter”, säger Alina Lidén, en av forskarna bakom studien, till Chefstidningen. ”Sluta anställa människor”. En ny reklamkampanj i San Francisco har ökat intensiteten i debatten om AI-agenter i arbetslivet. Bedömare förefaller vara överens om att en ny hierarki är på väg att skapas: De som styr agenterna, och de som styrs av dem. Eller: Det räcker inte att bara träna agenterna, vi måste chefa över dem också. Sarah Franklin, vd på HR-plattformen Lattice menar att framtidens chefer måste kunna leda maskiner med samma tydlighet och värderingar som de redan leder människor: “När du släpper in en agent i organisationen måste den följa samma regler som alla andra. Den ska veta företagets värderingar, hålla sekretess, leverera mot sina mål – och om den inte presterar, då ska du kunna säga upp den.” Resiliens har seglat upp som ett av 2025 års största modeord. Inte så konstigt i dessa tider. För hur kommer det sig att vissa personer som har varit med om svåra motgångar eller misstag reser sig igen, medan andra knäcks? Och hur kan vissa blomstra i ovissa tider när andra bara ger upp? Chef har intervjuat psykologen Björn Hedensjö, som är aktuell med en ny bok på ämnet. ”Chefer är absolut en grupp som behöver extra motståndskraft, inte minst eftersom chefer inte har lyxen att luta sig tillbaka i ovissa tider utan behöver stå där och peka ut riktningen, ofta med ofullständig information”, säger han. ”Utsätts du för våld hemma?” Under 2026 ska 48 000 anställda i Region Stockholm få frågor om våld i nära relationer under medarbetarsamtalet med chefen. Syftet? Att göra det naturligt att prata om privata problem på jobbet. ”Det är en del av samhällsansvaret att förhindra våld mot kvinnor”, säger Hannah Dahlbäck (V) till tidningen Mitti. De fackliga parterna är positiva, men betonar att chefer måste ges kunskap och stöd för att kunna möta upp vad de får höra i samtalen. Polisens enorma omorganisation skulle spara kostnader och leda till fler uppklarade brott. Det blev… Tvärtom, konstaterar Riksrevisionen i en omtalad rapport som granskar utvecklingen sedan 2015, då reformen trädde i kraft. Huvudproblemet är den interna styrningen: ”Vi har sett att den styrningen varit dåligt förankrad i myndigheten, och har haft svårt för att fånga de behov som faktiskt finns i verksamheten”, säger Helena Fröberg, projektledare för granskningen, till Aftonbladet.



Livsstil, lean, lärande… I trettio år har tidningen Chef varit chefernas ledsagare. Under tiden har samhället förändrats, liksom synen på ledarskap. Klart är att Chef spelat roll. ”Chef satte chefen på kartan”, säger ledarskapsexperten Åsa Lundquist Coey i Fredrik Kullbergs läsvärda text om hur det svenska ledarskapet har förändrats genom decennierna. Zohran Mamdami blev hela världens borgmästare, i alla fall sett till medierapporteringen om valet i New York för en tid sedan. Alldeles oavsett var man står politiskt är det svårt att inte imponeras över vilken gräsrotsrörelse, och vilket momentum, som Mamdami byggt upp under så kort tid. Trots att han ”bara” är 34 år, trots ett papperstunt cv, trots att han är muslim, trots att han tydligt tagit ställning mot Israel under Gaza-kriget, trots att han kallar sig socialist. ”Mitt enda syfte när jag vaknar varje morgon kommer att vara att göra den här staden bättre för er än vad den var dagen innan”, sa Mamdani i sitt segertal. Ett löfte så gott som något. Årets hårdaste chefsdiss står författaren Joyce Carol Oates för. I ett svavelosande inlägg går hon till angrepp mot Teslas minst sagt ifrågasatta vd Elon Musk. DN:s Kristofer Ahlström, som analyserat attacken, skriver: ”Musk korades nyligen till världens första ‘trillionaire’, med svensk växlingskurs översatt till en summa med tolv nollors svans, en storlek så abstrakt att den nästan tappar betydelse. Men, som Oates påpekade, så publicerar han aldrig något som tyder på att han njuter av, eller ens är medveten om, det som i princip alla andra uppskattar: naturbilder, en hund eller katt, hyllningar av en film, musik, en bok (fast Oates tvivlar på att han läser); stolthet över en väns eller släktings prestation; kondoleanser till någon som dött; hyllningar till ett favoritlag; hänvisningar till historia. (…) ‘Faktum är att han verkar helt obildad, okultiverad. De fattigaste personerna på Twitter kan ha tillgång till mer skönhet och mening i livet än den ’rikaste personen i världen’, avslutade Oates den offentliga avrättningen”. Ouch!

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens tumme ner

Att kommunchefer tillsätts och sparkas av politiska skäl blir allt vanligare, visar en ny rapport. Kommunchefsrollen blir mer strategisk, och då kräver politikerna ökad lojalitet.

”Risken med politisering är att det blir mindre effektivitet och rättssäkerhet i förvaltningen. Samt även risker för nepotism och korruption”, säger forskaren Rasmus Broms till Dagens Samhälle.

Månadens utropstecken 1

Så har då världen fått sin första omänskliga minister, helt bestående av artificiell intelligens. Det är Albanien och premiärminister Edi Rama som befordrat den tidigare AI-assistenten Diella till fullvärdig regeringsmedlem. Rama meddelar att Diella dessutom är ”gravid” med 83 digitala barn som i sin tur ska uppfostras till AI-assistenter, rapporterar Euronews. Kan vi alltså förvänta oss helt AI-ledda regeringar framöver? Att döma av våra politikers ibland väl mekaniska upprepande av talepunkter lär det inte dröja – eller är vi kanske redan där?

Månadens utropstecken 2

Google, Microsoft, Meta och flera andra stora amerikanska techföretag har slutat att publicera uppgifter om personalens könsfördelning och mångfald i sin årliga rapportering. Det rapporterar Wired. Andra techbolag som Amazon, Apple och Nvidia fortsätter samtidigt att i år offentliggöra sådan inkluderings- och mångfaldsdata, på tvärs mot Trump-administrationens politik på området.

Microsofts talesperson Frank Shaw säger till Wired att företaget inte gör ”en traditionell rapport i år eftersom vi utvecklat andra format, som är mer dynamiska och tillgängliga”, vilket inkluderar ”berättelser, videor och insikter som visar inkludering i praktiken.”

Månadens frågetecken

Drömaffären mellan Torbjörn Törnqvists råvarubolag Gunvor och ryska oljebjässen Lukoil gick nyligen i stöpet sedan Trump-administrationen kallat Gunvor för ”Kremls nickedocka”.

Men inte heller denna gång fick vi någon större klarhet i hur den medieskygge svenskens ryska mellanhavanden egentligen hänger ihop. Hur kunde Gunvor på fem år gå från ingenting till att sköta en tredjedel av den ryska oljehandeln? ”Inget hindrar Torbjörn Törnqvist från att skingra ryktena runt bolaget”, menar Aftonbladets Peter Kadhammar.

Månadens tumme upp

Goda nyheter för alla som suckat över ”chefsbefordringssjukan”, alltså att skickliga yrkespersoner befordras till sin inkompetensnivå och blir dåliga chefer.

När vissa sjukhus i Chile fick möjlighet att rekrytera chefer som är utbildade till just chefer, minskade dödligheten med åtta procent jämfört med sjukhus som inte hade samma möjlighet. Det visar en studie som välfärdsforskaren Andreas Bergh berättar om i Kristianstadsbladet. Frågan är då hur duktiga läkare, lärare och programmerare ska belönas i fortsättningen. Bergh har ett förslag: låt dem helt enkelt slippa administration och chefsansvar.

Månadens förlustaffär

Eller snarare hela arbetslivets värsta förlustaffär kan vara att göra lumpen. En studie från Totalförsvarets forskningsinstitut visar nämligen att den förväntade livsinkomsten minskar med över en halv miljon kronor för värnpliktiga.

